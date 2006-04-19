Главный герой фильма, матерый секретный агент Пит Гаррисон, является личным телохранителем первой леди Сары Бэллентайн, а сверх того, ее любовником. Однажды его друга и коллегу Чарли Мерривезера убивают прямо перед дверью собственного дома, а надежный источник сообщает, что к преступлению причастен кто-то из охраны президента. Все агенты вынуждены пройти тестирование на детекторе лжи, неожиданно для всех Пит его проваливает. Кроме того, неизвестные начинают шантажировать его сведениями о любовной связи с Сарой. Вымогатели назначают герою встречу в кафе, которое на поверку оказывается “точкой” наркоторговцев. После того, как об этом становится известно другим агентам, Гаррисон становится главным подозреваемым…
Специальный агент Пит Гаррисон убежден, что в Белом Доме завелся предатель. Его теория находит подтверждение после убийства одного из охранников президента. Однако подозрение падает на самого Гаррисона. Его отстраняют от дел, и ко всему прочему вменяют в вину связь с первой леди. Жизнь президентской семьи в опасности. Пытаясь найти предателя, Гаррисон вынужден воевать с системой, которую он сам создал.
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Сюжет повествует о специальном… Читать дальше…