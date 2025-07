Страна США

Продолжительность 1 час 48 минут

Год выпуска 2006

Премьера онлайн 11 августа 2006

Премьера в мире 19 апреля 2006

MPAA PG-13

Бюджет $60 000 000

Сборы в мире $78 810 595

Производство Twentieth Century Fox, New Regency Productions, Epsilon Motion Pictures

Другие названия

The Sentinel, El centinela, A testőr, Agent na begu, Cuộc Chiến Với Kẻ Phản Bội, Fedai, Hotet inifrån, La sentinelle, La sombra de la sospecha, O Sentinela, Santinela, Sargs, Sargybinis, Se epifylaki, Sentinela, Stražar, Strázce, Strażnik, The Sentinel - Salaliitto, The Sentinel - Wem kannst du trauen?, Tunnimees, Σε επιφυλακή, Охоронець, Охранник, Стражът, सेंटीनल, द, ザ・センチネル 陰謀の星条旗, 一级戒备, 特勤組