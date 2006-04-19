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Постер фильма Охранник
Постер фильма Охранник
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Охранник

Охранник

The Sentinel 18+
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О фильме

Главный герой фильма, матерый секретный агент Пит Гаррисон, является личным телохранителем первой леди Сары Бэллентайн, а сверх того, ее любовником. Однажды его друга и коллегу Чарли Мерривезера убивают прямо перед дверью собственного дома, а надежный источник сообщает, что к преступлению причастен кто-то из охраны президента. Все агенты вынуждены пройти тестирование на детекторе лжи, неожиданно для всех Пит его проваливает. Кроме того, неизвестные начинают шантажировать его сведениями о любовной связи с Сарой. Вымогатели назначают герою встречу в кафе, которое на поверку оказывается “точкой” наркоторговцев. После того, как об этом становится известно другим агентам, Гаррисон становится главным подозреваемым…

  • В основу фильма легла одноименная книга бывшего специального агента Джерарда Петиевича, вышедшая в свет в 2003 году.
  • “Охранник” - второй по счету совместный проект режиссера Кларка Джонсона и оператора Габриела Беристайна. Ранее они работали вместе на съемочной площадке боевика “S.W.A.T.: Спецназ города ангелов” (2003). 
  • Имя экранного президента Джона Бэллентайна, на которого, согласно сюжету, готовится покушение, совпадает с именем Джона Кеннеди - 35-го президента США, погибшего от пули снайпера.

Специальный агент Пит Гаррисон убежден, что в Белом Доме завелся предатель. Его теория находит подтверждение после убийства одного из охранников президента. Однако подозрение падает на самого Гаррисона. Его отстраняют от дел, и ко всему прочему вменяют в вину связь с первой леди. Жизнь президентской семьи в опасности. Пытаясь найти предателя, Гаррисон вынужден воевать с системой, которую он сам создал.

Охранник - трейлер
Охранник  трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 11 августа 2006
Премьера в мире 19 апреля 2006
Дата выхода
10 августа 2006 Россия 16+
3 августа 2006 Австралия
10 августа 2006 Беларусь
1 сентября 2006 Великобритания
15 июня 2006 Германия
20 июля 2006 Греция
8 сентября 2006 Дания
23 июня 2006 Италия
10 августа 2006 Казахстан
31 августа 2006 Нидерланды
31 августа 2006 Португалия
21 апреля 2006 США
10 августа 2006 Украина
19 апреля 2006 Филиппины
30 августа 2006 Франция
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $78 810 595
Производство Twentieth Century Fox, New Regency Productions, Epsilon Motion Pictures
Другие названия
The Sentinel, El centinela, A testőr, Agent na begu, Cuộc Chiến Với Kẻ Phản Bội, Fedai, Hotet inifrån, La sentinelle, La sombra de la sospecha, O Sentinela, Santinela, Sargs, Sargybinis, Se epifylaki, Sentinela, Stražar, Strázce, Strażnik, The Sentinel - Salaliitto, The Sentinel - Wem kannst du trauen?, Tunnimees, Σε επιφυλακή, Охоронець, Охранник, Стражът, सेंटीनल, द, ザ・センチネル　陰謀の星条旗, 一级戒备, 特勤組
Режиссер
Кларк Джонсон
Кларк Джонсон
В ролях
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Мартин Донован
Мартин Донован
Ким Бейсингер
Ким Бейсингер
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
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Охранник

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Наша рецензия

Кларк Джонсон, прежде чем поставить «Охранника», пробавлялся на ниве режиссуры в основном телесериалами (хотя, между прочим, он входил в число тех, кто приложил руку к блистательному канадско-американскому проекту Welcome to Paradox, могущему служить образцом философского осмысления ряда известных фантастических сюжетов). Не так давно Джонсон дебютировал в большом кино фильмом «S.W.A.T.», и дебютировал провально: эта ходульная производственная драма из жизни полицейского спецназа с кукольными…
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Weteran Mc 21 июня 2025, 04:05
"Охранник" - голливудский боевик 2006 года с Майклом Дугласом и Кифером Сазерлендом в главных ролях.

Сюжет повествует о специальном… Читать дальше…
Lanchik 2 апреля 2015, 12:51
В принципе смотреть можно.Особенную радость доставляет,что осколки КГБ из ....стана доставляют столько хлопот президентской охране.А с каким… Читать дальше…
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