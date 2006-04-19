Главный герой фильма, матерый секретный агент Пит Гаррисон, является личным телохранителем первой леди Сары Бэллентайн, а сверх того, ее любовником. Однажды его друга и коллегу Чарли Мерривезера убивают прямо перед дверью собственного дома, а надежный источник сообщает, что к преступлению причастен кто-то из охраны президента. Все агенты вынуждены пройти тестирование на детекторе лжи, неожиданно для всех Пит его проваливает. Кроме того, неизвестные начинают шантажировать его сведениями о любовной связи с Сарой. Вымогатели назначают герою встречу в кафе, которое на поверку оказывается “точкой” наркоторговцев. После того, как об этом становится известно другим агентам, Гаррисон становится главным подозреваемым…