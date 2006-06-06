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Поцелуй бабочки Поцелуй бабочки
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Поцелуй бабочки, 2006

2006 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета оказывается молодой и талантливый айтишник Николай Орланов, который к своим тридцати годам уже успел заполучить высокооплачиваемую работу, популярность среди женщин, квартиру в центре Петербурга и роскошную иномарку. Жизнь героя в одночасье меняется после бурной ночи в компании загадочной девушки по имени Ли, которая оказывается связана с китайской мафией.

  • В основу сценария легла повесть Аркадия Тигая “Китаеза” из литературного сборника “Поцелуй бабочки”. Изначально фильм должен был носить такое же название, что и повесть, но из соображений политкорректности картину все же переименовали.
  • По словам членов съемочной команды, Сергея Безрукова взяли на главную роль без проб. А вот исполнительницу роли Ли пришлось поискать: в итоге режиссер Антон Сиверс с коллегами отправился в Шанхай, где и нашел восемнадцатилетнюю модель и студентку театрального вуза Лань Янь. Ей так долго оформляли визу, что в итоге Янь прибыла в Россию всего за пару дней до старта съемок фильма.
  • Лань Янь не знала русского языка, поэтому ей приходилось зубрить свои реплики наизусть.
  • Перед съемками Сергей Безруков специально научился управлять катером.
  • На песню “Нежность без причин” группы ДДТ, звучащую в картине, был снят клип с фрагментами из фильма.

Молодой компьютерный гений Николай Орланов, добившийся к своим 30-ти и славы, и достатка, и успеха у женщин однажды утром после бурно проведенного вечера обнаруживает у себя в постели загадочную китаянку Ли. Легкое приключение перерастает в одержимость. Однако оказывается, что на пути у страсти стоит не только непредсказуемость новой возлюбленной, но и китайская мафия, в криминальных делах которой замешана Ли.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 6 июня 2006
Премьера в мире 6 июня 2006
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Антон Сиверс
Антон Сиверс
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Лань Янь
Леонид Громов
Леонид Громов
Константин Воробьев
Константин Воробьев
Андрей Астраханцев
Андрей Астраханцев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Поцелуй бабочки 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
Любите ли вы БЕЗРУКОВА, как люблю его я... Мог бы - скупил бы все билеты на его фильм (а фильм его, даже на афише написано) и раздал их детишкам...
звездочка 2 апреля 2015, 12:51
✊ отзывы интригуют...надо сходить..
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