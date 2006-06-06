Поцелуй бабочки, 2006

Молодой компьютерный гений Николай Орланов, добившийся к своим 30-ти и славы, и достатка, и успеха у женщин однажды утром после бурно проведенного вечера обнаруживает у себя в постели загадочную китаянку Ли. Легкое приключение перерастает в одержимость. Однако оказывается, что на пути у страсти стоит не только непредсказуемость новой возлюбленной, но и китайская мафия, в криминальных делах которой замешана Ли.