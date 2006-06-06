Поцелуй бабочки, 2006

В центре сюжета оказывается молодой и талантливый айтишник Николай Орланов, который к своим тридцати годам уже успел заполучить высокооплачиваемую работу, популярность среди женщин, квартиру в центре Петербурга и роскошную иномарку. Жизнь героя в одночасье меняется после бурной ночи в компании загадочной девушки по имени Ли, которая оказывается связана с китайской мафией.
Молодой компьютерный гений Николай Орланов, добившийся к своим 30-ти и славы, и достатка, и успеха у женщин однажды утром после бурно проведенного вечера обнаруживает у себя в постели загадочную китаянку Ли. Легкое приключение перерастает в одержимость. Однако оказывается, что на пути у страсти стоит не только непредсказуемость новой возлюбленной, но и китайская мафия, в криминальных делах которой замешана Ли.