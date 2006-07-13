Для молодоженов Карла и Молли Петерсен жизнь прекрасна. У них хороший дом и отличная работа – все идет просто замечательно. Однако, когда Рэнди Дюпри, лучшего друга Карла, выселяют из дома и выгоняют с работы, Карлу и Молли приходится пригласить Дюпри пожить немного у них. Вскоре молодожены понимают, что парой дней тут не отделаешься, да и гость слишком уж злоупотребляет их гостеприимством, позволяя себе буквально все...
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