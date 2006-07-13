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Постер фильма Он, я и его друзья
6.4
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6.4

Он, я и его друзья

, 2006
You, Me and Dupree
США / комедия / 18+
Постер фильма Он, я и его друзья
6.4

О фильме

Для молодоженов Карла и Молли Петерсен жизнь прекрасна. У них хороший дом и отличная работа – все идет просто замечательно. Однако, когда Рэнди Дюпри, лучшего друга Карла, выселяют из дома и выгоняют с работы, Карлу и Молли приходится пригласить Дюпри пожить немного у них. Вскоре молодожены понимают, что парой дней тут не отделаешься, да и гость слишком уж злоупотребляет их гостеприимством, позволяя себе буквально все...

В ролях

Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Dupree
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Molly
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Carl
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Mr. Thompson
Аманда Детмер
Annie
Сет Роген
Сет Роген
Neil
Сюзанн Форд
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Mark
Ralph Ting
Toshi
Тодд Стэшвик
Тодд Стэшвик
Tony
Лэнс Армстронг
Self
Режиссер Энтони Руссо, Джо Руссо
Сценарист Майкл ЛеСьер
Композитор Теодор Шапиро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 31 марта 2021
Премьера в мире 13 июля 2006
Дата выхода
17 августа 2006 Россия UPI 16+
27 июля 2006 Австралия
28 сентября 2006 Аргентина
17 августа 2006 Беларусь
1 ноября 2006 Бельгия
20 октября 2006 Болгария
15 сентября 2006 Бразилия
25 августа 2006 Великобритания
7 сентября 2006 Венгрия
3 ноября 2006 Венесуэла
21 сентября 2006 Германия
14 сентября 2006 Греция
8 сентября 2006 Дания
8 ноября 2006 Египет
14 сентября 2006 Израиль
25 августа 2006 Ирландия
25 августа 2006 Исландия
11 октября 2006 Испания
10 ноября 2006 Италия
17 августа 2006 Казахстан
6 сентября 2006 Кувейт
22 сентября 2006 Латвия
22 сентября 2006 Литва
1 сентября 2006 Мексика
10 августа 2006 Нидерланды
27 октября 2006 Норвегия
13 октября 2006 Панама
22 сентября 2006 Польша
31 августа 2006 Португалия
13 июля 2006 Пуэрто-Рико
29 сентября 2006 Румыния
14 июля 2006 США
14 сентября 2006 Сингапур
8 февраля 2007 Словакия
12 октября 2006 Словения
10 августа 2006 Таиланд
15 сентября 2006 Тайвань
6 октября 2006 Турция
17 августа 2006 Украина
2 ноября 2006 Уругвай
20 сентября 2006 Филиппины
27 октября 2006 Финляндия
8 ноября 2006 Франция
17 ноября 2006 Швеция
15 сентября 2006 Эстония
MPAA PG-13
Бюджет $54 000 000
Сборы в мире $130 628 903
Производство Universal Pictures, MMCB Film Produktion 2004
Другие названия
You, Me and Dupree, Tres son multitud, Aš, tu ir Diupri, Doar tu si eu. Al treilea e în plus, Dois é Bom, Três é Demais, Du, jag och Dupree, Du, jeg og Dupree, Én, a nő és plusz egy fő, Eu, Tu e o Emplastro, Ich, Du und der Andere, Ja, ty i on, Jaz, ti in nadloga Dupree, Kỳ Đà Cản Mũi, My dva a křen, Sen, Ben ve Dupree, Sinä, minä ja Dupree, Svakog gosta tri dana dosta, Toi et Moi... et Duprée, Toi, moi et Dupree, Tu, es un Duprī, Tu, io e Dupree, Tú, yo y ahora... Dupree, Στους δύο τρίτος δε χωρεί, Аз, ти и Дюпри, Він, я і його друзі, Он, я и его друзья, Сваког госта три дана доста, Ти, ја и Дупри, 유, 미 앤 듀프리, トラブル・マリッジ　カレと私とデュプリーの場合, 新婚奧客, Stous dyo tritos de xorei, 电灯泡, Stous dio tritos de horei, Stous dyo tritos de horei

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2020
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саундтрек фильма Он, я и его друзья

Отзывы о фильме

SamKa 2 апреля 2015, 12:51
Подскажите пожалуйста как песенка называется и кто поёт,она играла когда они в машине под дождём ехали,там есть такие слова "sweet margarita" ????
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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