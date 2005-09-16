Оружейный барон, 2005

Первое правило торговца оружием – не будь подстрелен из своего же собственного товара".

Достигнув невероятных высот в своем бизнесе, торговец оружием вдруг сталкивается с совершенно неожиданным врагом – его совестью. Да еще ему на "хвост" садится агент Интерпола. Но не так-то просто оставить гламурный мир, полный девушек и оружия, когда никто не хочет, чтобы ты останавливался, даже твои враги...