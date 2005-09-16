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Оружейный барон Оружейный барон
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Lord of War

Оружейный барон, 2005

2005 / США
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

История выросшего в США сына украинских эмигрантов Юрия Орлова, сделавшего свое состояние на полулегальной продаже оружия тем, кто готов за него платить, включая мятежников, террористов и диктаторов.

  • Роль советских АК сыграли 3000 боевых CZ SA Vz.58 – приобрести их было дешевле, чем делать муляжи для АК.
  • Ни одна из американских киностудий не согласилась принять участие в производстве картины. В итоге фильм был профинансирован европейскими компаниями.
  • Перед съемками сцен с настоящими танками кинематографистам пришлось предупредить НАТО о большом скоплении военной техники.
  • По словам режиссера Эндрю Никкола, консультантами при съемках выступили реальные торговцы оружием.
  • Сын Николаса Кейджа Уэстон Кейдж Коппола сыграл в фильме механика вертолета Ми-24 Владимира.
  • Прототипами главного персонажа стали пять реальных продавцов оружия. Один из них – печально известный российский предприниматель Виктор Бут, осужденный США на 25 лет тюрьмы.
  • Изначально планировалось, что главную женскую роль в фильме сыграет Моника Беллуччи.
  • Прототипом Андре Баптиста (Имонн Уолкер) стал Чарльз Тэйлор, возглавивший первую гражданскую войну в Либерии.
  • Съемки картины велись в ЮАР, Чехии и Нью-Йорке, США.

Первое правило торговца оружием – не будь подстрелен из своего же собственного товара".

Достигнув невероятных высот в своем бизнесе, торговец оружием вдруг сталкивается с совершенно неожиданным врагом – его совестью. Да еще ему на "хвост" садится агент Интерпола. Но не так-то просто оставить гламурный мир, полный девушек и оружия, когда никто не хочет, чтобы ты останавливался, даже твои враги...

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 февраля 2006
Премьера в мире 16 сентября 2005
Возраст 16+
Режиссер
Эндрю Никкол
Эндрю Никкол
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Итан Хоук
Итан Хоук
Джаред Лето
Джаред Лето
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Имонн Уокер
Имонн Уокер
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ножницы 2 апреля 2015, 12:51
При очень интересной и свежей теме фильм не тянет: не понятно, как человек из розницы попал в опт и его при этом не завалили, откуда появилась крыша… Читать дальше…
user269 2 апреля 2015, 12:51
Тоже фильм посмотерел, взяв из локалки. Не думал, что еще и премьеры его не было у нас.
-
В общем, я такие фильмы не люблю смотреть в кинотеатрах.… Читать дальше…
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