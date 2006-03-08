Азирис Нуна, 2006

По мотивам фантастической повести Юрия Буркина и Сергея Лукьяненко "Сегодня, мама!".

Приключения во времени и пространстве двух братьев-подростков из семьи московских археологов: путешествие в будущее, спасение из космической тюрьмы, странствия по Древнему Египту, планеты, населенные сфинксами, битва с летающим роботом, побег от грозного фараона, поединок с восставшей из мертвых мумией, –- вот далеко не полный список испытаний, через которые суждено пройти героям фильма.