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Азирис Нуна
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Aziris Nuna

Азирис Нуна, 2006

2006
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
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Причины посмотреть О фильме

- трейлер

По мотивам фантастической повести Юрия Буркина и Сергея Лукьяненко "Сегодня, мама!".

Приключения во времени и пространстве двух братьев-подростков из семьи московских археологов: путешествие в будущее, спасение из космической тюрьмы, странствия по Древнему Египту, планеты, населенные сфинксами, битва с летающим роботом, побег от грозного фараона, поединок с восставшей из мертвых мумией, –- вот далеко не полный список испытаний, через которые суждено пройти героям фильма.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 8 марта 2006
Премьера в мире 8 марта 2006
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Бюджет $3 500 000
Режиссер
Олег Компасов
В ролях
Филипп Авдеев
Филипп Авдеев
Роман Керимов
Максим Аверин
Максим Аверин
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Азирис Нуна 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Brute 2 апреля 2015, 12:51
Извините, но Лукьяненко там в сооавторстве, а на первом месте Ю. Буркин. И книжка довольно сильная, хоть и похуже других двух частей. Фильм… Читать дальше…
Денис 2 апреля 2015, 12:51
!Цитата (Нина, 15/03/2006 - 09:56:43):Судя по трейлеру, это комедийный фарс с отечественными приколами

Фильм просто ужаснейший!!!просто какой то… Читать дальше…
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