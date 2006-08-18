Сестрам Аве и Танзе Марчетта повезло. В наследство от отца им досталось многомиллионное состояние и преуспевающая косметическая фирма. Девчонки буквально купаются в деньгах, у них есть все, о чем только можно мечтать. Но один незначительный производственный скандал — и они оказываются на грани разорения. Что делать? Продать компанию крупному концерну или продолжить семейное дело, доказав всем, что они, реальные девчонки, дорогого стоят!
|18 августа 2006
|Россия
|Парадиз
|12+
|2 марта 2007
|Великобритания
|24 апреля 2007
|Германия
|3 августа 2007
|Италия
|18 августа 2006
|Казахстан
|18 августа 2006
|США
|18 августа 2006
|Украина
|26 сентября 2007
|Франция