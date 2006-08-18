5.7
Реальные девчонки

, 2006
Marerial girls
США / комедия, мелодрама / 18+
О фильме

Сестрам Аве и Танзе Марчетта повезло. В наследство от отца им досталось многомиллионное состояние и преуспевающая косметическая фирма. Девчонки буквально купаются в деньгах, у них есть все, о чем только можно мечтать. Но один незначительный производственный скандал — и они оказываются на грани разорения. Что делать? Продать компанию крупному концерну или продолжить семейное дело, доказав всем, что они, реальные девчонки, дорогого стоят!

В ролях

Хилари Дафф
Анжелика Хьюстон
Брент Спайнер
Мария Кончита Алонсо
Лукас Хаас
Режиссер Марта Кулидж
Сценарист Jessica O'Toole, Amy Rardin, John Quaintance
Композитор Дженни Маскетт
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 18 августа 2006
Дата выхода
18 августа 2006 Россия Парадиз 12+
2 марта 2007 Великобритания
24 апреля 2007 Германия
3 августа 2007 Италия
18 августа 2006 Казахстан
18 августа 2006 США
18 августа 2006 Украина
26 сентября 2007 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $16 925 277
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Maverick Films, Rafter H Entertainment
Другие названия
Material Girls, Chicas materiales, Dziedziczki, Filles matérialistes, Holky v balíku, Kietos merginos, Koritsia gia kaloperasi, Lányok a pácban, Materiaalsed tüdrukud, Những Cô Gái Năng Động, Siromašne bogatašice, Vse za denar, Κορίτσια για καλοπέραση, Материални момичета, Реальні дівчата, Реальные девчонки

4 IMDb
Цитаты

Tanzie Marchetta Я не понимаю, почему нам не платят пособие по безработице... Мы же никогда не работали. Значит, нам должны платить больше, раз мы безработные?
