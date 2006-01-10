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Постер фильма Испанский вояж Степаныча
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Киноафиша Фильмы Испанский вояж Степаныча

Испанский вояж Степаныча

Ispanskiy voyazh Stepanycha 18+
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О фильме

Продолжение приключенческой комедии "Тайский вояж Степаныча".

На этот раз главный герой автомеханик Тимофей Степанович Окопов оказывается вместе с женой и дочерью на средиземноморском побережье Испании. Жена Люся и дочь Маша неусыпно следят за папой. Сами не отдыхают и ему не дают. Степаныч не в силах противостоять им в одиночку, тянет "туристическую" лямку и ждет приезда из Таиланда своего друга, авантюриста и прожигателя жизни, Сени. Ждет его не только Степаныч, но и Янычар, убийца, нанятый давним врагом Семена — олигархом Вахой Воркутидзе.

Море, солнце, красоты Испании, а, главное, все нарастающее ощущение ущербности, которая коренится в них самих, заставляют Люсю и Машу изменить отношение к жизни. Очередной скандал в семье, прерванный телефонным звонком наконец приехавшего Сени, дает Маше и Люсе толчок к практическим действиям по превращению себя в других женщин. Они отправляются в поход по косметическим кабинетам и магазинам.

Степаныч встречается с Сеней. Янычар предпринимает пару неудачных попыток устранить Сеню, а когда это не удается, похищает дочь Степаныча Машу. Наши герои освобождают девушку. Злобный олигарх Воркутидзе и его подручные оказываются в руках правосудия. Сеня влюбляется в Машу. Степаныч без ума от похорошевшей и словно вернувшей себе молодость жены...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 10 января 2006
Дата выхода
10 января 2006 Россия Гельварс 16+
4 февраля 2013 Казахстан
4 февраля 2013 Украина
Производство WSB
Другие названия
Ispanskiy voyazh Stepanycha, Испанский вояж Степаныча
Режиссер
Максим Воронков
В ролях
Илья Олейников
Илья Олейников
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Михаил Владимиров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
3.6 IMDb
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Испанский вояж Степаныча

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