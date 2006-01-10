Продолжение приключенческой комедии "Тайский вояж Степаныча".

На этот раз главный герой автомеханик Тимофей Степанович Окопов оказывается вместе с женой и дочерью на средиземноморском побережье Испании. Жена Люся и дочь Маша неусыпно следят за папой. Сами не отдыхают и ему не дают. Степаныч не в силах противостоять им в одиночку, тянет "туристическую" лямку и ждет приезда из Таиланда своего друга, авантюриста и прожигателя жизни, Сени. Ждет его не только Степаныч, но и Янычар, убийца, нанятый давним врагом Семена — олигархом Вахой Воркутидзе.

Море, солнце, красоты Испании, а, главное, все нарастающее ощущение ущербности, которая коренится в них самих, заставляют Люсю и Машу изменить отношение к жизни. Очередной скандал в семье, прерванный телефонным звонком наконец приехавшего Сени, дает Маше и Люсе толчок к практическим действиям по превращению себя в других женщин. Они отправляются в поход по косметическим кабинетам и магазинам.

Степаныч встречается с Сеней. Янычар предпринимает пару неудачных попыток устранить Сеню, а когда это не удается, похищает дочь Степаныча Машу. Наши герои освобождают девушку. Злобный олигарх Воркутидзе и его подручные оказываются в руках правосудия. Сеня влюбляется в Машу. Степаныч без ума от похорошевшей и словно вернувшей себе молодость жены...