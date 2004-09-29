Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц, 2004

Биби слишком увлеклась волшебством и совсем забыла про учебу. В наказание она проведет лето в интернате в замке Альтенберг. Директор лагеря – человек со странностями, а соседка Биби по комнате – клон Бритни Спирс – совершенно невыносима. Зато Биби подружилась с Элеа, девочкой, прикованной к инвалидной коляске. Разумеется, Биби пытается поставить подружку на ноги, хотя ведьмовской кодекс категорически запрещает вмешательство в личную жизнь людей. Таинственные синие совы, прячущиеся в пещерах Альтенберга, могут помочь вылечить Элеа. Но, к несчастью, в эту тайну посвящена одна очень неприятная особа – старая соперница Биби, злая ведьма Рабиа...

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