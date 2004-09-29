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Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц
Киноафиша Фильмы Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц
Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen

Биби - маленькая волшебница и тайна ночных птиц, 2004

2004 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
Биби слишком увлеклась волшебством и совсем забыла про учебу. В наказание она проведет лето в интернате в замке Альтенберг. Директор лагеря – человек со странностями, а соседка Биби по комнате – клон Бритни Спирс – совершенно невыносима. Зато Биби подружилась с Элеа, девочкой, прикованной к инвалидной коляске. Разумеется, Биби пытается поставить подружку на ноги, хотя ведьмовской кодекс категорически запрещает вмешательство в личную жизнь людей. Таинственные синие совы, прячущиеся в пещерах Альтенберга, могут помочь вылечить Элеа. Но, к несчастью, в эту тайну посвящена одна очень неприятная особа – старая соперница Биби, злая ведьма Рабиа...
2.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 23 марта 2006
Премьера в мире 29 сентября 2004
Возраст 18+
Прокатчик Екатеринбург Арт
Режиссер
Франциска Бух
В ролях
Сидони фон Кросиг
Мари-Луиз Шталь
Эдгар Зелге
Моника Блайбтрой
Нина Петри
Все актеры и съемочная группа
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