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Постер фильма Громобой
6.0
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6.0

Громобой

, 2006
Stormbreaker
Германия, США, Великобритания / детский, приключения, боевик / 18+
Постер фильма Громобой
6.0

О фильме

Экранизация мирового бестселлера о подростке-спецагенте, не менее популярном в Европе и США, чем романы о Гарри Поттере. Алекс Райдер – 14-летний сирота, воспитываемый дядей. Когда его опекун неожиданно погибает, Алекс узнает, что тот был агентом Британской секретной службы. Правительство просит Алекса продолжить выполнение дядиной миссии – расследования преступных дел крупного бизнесмена. Тут Алексу и приходится применить все его умения и знания, которые передал ему опекун: альпинизм, подводное плавание, боевые искусства и умение обращаться с новейшими техническими изобретениями. В руках Алекса – судьба всего мира.

В ролях

Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Ian Rider
Микки Рурк
Микки Рурк
Дарриус Сэйл
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Алекс Райдер
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Prime Minister
Билл Найи
Билл Найи
Алан Блант
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Mrs. Jones
Сара Болджер
Сара Болджер
Сабина Плежер
Стивен Фрай
Стивен Фрай
Smithers
Дэмиэн Льюис
Дэмиэн Льюис
Яссен Грегорович
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Nadia Vole
Режиссер Джеффри Сакс
Сценарист Anthony Horowitz
Композитор Алан Паркер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США / Великобритания
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 21 июля 2006
Премьера в мире 21 июля 2006
Дата выхода
17 августа 2006 Россия Централ Партнершип
21 сентября 2006 Австралия
17 августа 2006 Беларусь
21 июля 2006 Великобритания
10 января 2008 Германия
8 сентября 2006 Италия
17 августа 2006 Казахстан
10 ноября 2006 Польша
6 октября 2006 США
17 августа 2006 Украина
25 октября 2006 Франция

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG
Бюджет 40 000 000 GBP
Сборы в мире $23 937 870
Производство Samuelson Productions, Isle of Man Film, The Weinstein Company
Другие названия
Alex Rider: Operation Stormbreaker, Stormbreaker, Alex Rider: Operación Stormbreaker, Alex Rider: Stormbreaker, 001 - Az első bevetés, Alex Rider, Alex Rider - Mystiki apostoli, Alex Rider - Operação Stormbreaker, Alex Rider & Stormbreaker, Alex Rider Contra o Tempo, Alex Rider: Misja Stormbreaker, Alex Rider: Operació Stormbreaker, Audros karys, Pērkondārds, Şimşekkıran, Stormbreaker: Les aventures d'Alex Rider, Tormimurdja, Άλεξ Ράιντερ: Μυστική αποστολή, Алекс Райдър: Операция Стормбрейкър, Громобій, Громобой, Переможець ураганів, アレックス・ライダー, 風暴剋星, Alex Rider - Operation Stormbreaker

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
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Обновлено 29 мая 2024

Цитаты

[Дарриус Сэйл на большом телевизионном экране в штаб-квартире MI6 дает интервью BBC]
Алан Блант [останавливает видео и встает] Мы ему не доверяем.
Алекс Райдер Почему?
Алан Блант Да мы никому не доверяем. Это как у нас заведено.

Отзывы о фильме

Stal 2 апреля 2015, 12:51
На айэмдиби рейтинг выше 6-ки, так что это не дерьмо, вполне нормальное экшн-кинцо должно быть... А Макгрегор в фильме видимо не очень на долго -… Читать дальше…
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Громобой

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