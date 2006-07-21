Экранизация мирового бестселлера о подростке-спецагенте, не менее популярном в Европе и США, чем романы о Гарри Поттере. Алекс Райдер – 14-летний сирота, воспитываемый дядей. Когда его опекун неожиданно погибает, Алекс узнает, что тот был агентом Британской секретной службы. Правительство просит Алекса продолжить выполнение дядиной миссии – расследования преступных дел крупного бизнесмена. Тут Алексу и приходится применить все его умения и знания, которые передал ему опекун: альпинизм, подводное плавание, боевые искусства и умение обращаться с новейшими техническими изобретениями. В руках Алекса – судьба всего мира.
|17 августа 2006
|Россия
|Централ Партнершип
|21 сентября 2006
|Австралия
|17 августа 2006
|Беларусь
|21 июля 2006
|Великобритания
|10 января 2008
|Германия
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|Италия
|17 августа 2006
|Казахстан
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|6 октября 2006
|США
|17 августа 2006
|Украина
|25 октября 2006
|Франция