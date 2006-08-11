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Шаг вперед, 2006

2006 / США
7.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хулиган и уличный танцор Тайлер Гейдж живет со своими приемными родителями в гетто. Со своими друзьями Маком и Скинни он слоняется по городу, срывает вечеринки и угоняет машины. Когда троица громит школу искусств, Тайлера заставляют помогать школьному уборщику. Там его танцевальный талант замечает ​​балерина Нора Кларк. Они начинают репетировать вместе и сближаются. Кроме того, Тайлер заводит дружбу со студентами Майлзом и Люси. Но когда Эндрю, старый партнер Норы, возвращается после травмы, Тайлер, который привык бросать свои начинания, оставляет танцы и уходит, обидев Нору. Сможет ли она заставить героя наконец поверить в себя?

  • Ведущие актеры Дженна Деван и Ченнинг Татум поженились в 2009 году, после встречи на съемках этого фильма. Они подали на развод девять лет спустя, в 2018 году. 
  • Татум, который не был профессиональным танцором, сначала боялся сниматься в фильме вместе с людьми, которые танцевали всю свою жизнь, но после нескольких месяцев интенсивных танцевальных тренировок он набрался уверенности в себе. 
  • Режиссер фильма Энн Флетчер сыграла эпизодическую роль учителя танцев Норы в начале фильма, когда Тайлер впервые видит Нору.
  • Перед каждой съемкой Дженне Деван приходилось закрывать свои татуировки.

Тайлер Гейдж – уличный танцор. Безумный и рискованный стиль жизни заставляет его конфликтовать с обществом. После очередного инцидента, Тайлер попадает в школу, где будет вынужден отрабатывать наказание в виде исправительных работ. Там он знакомится с девушкой, которая открывает ему глаза на его талант и окружающий его мир.

7.8 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 7 декабря 2006
Премьера онлайн 21 марта 2012
Премьера в мире 11 августа 2006
Возраст 12+
Режиссер
Энн Флетчер
Энн Флетчер
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Дженна Деван
Дженна Деван
Дэмэйн Рэдклифф
Ди'
Шон Вашингтон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
StinGer77 2 апреля 2015, 12:51
Файлы из фильма Шаг вперёд 1 и 2
http://depositfiles­.com/files/lj55txk61­ --- скрипка
http://depositfiles­.com/files/dochauxjk­ --- последнее… Читать дальше…
mary_xyz 2 апреля 2015, 12:51
Токо что насладилась танцами в "шаг вперед"-моментами очень захватывает,т.к. я обожаю гармонично двигаться под кричащую,пронзающую душу… Читать дальше…
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