Шаг вперед, 2006

Хулиган и уличный танцор Тайлер Гейдж живет со своими приемными родителями в гетто. Со своими друзьями Маком и Скинни он слоняется по городу, срывает вечеринки и угоняет машины. Когда троица громит школу искусств, Тайлера заставляют помогать школьному уборщику. Там его танцевальный талант замечает ​​балерина Нора Кларк. Они начинают репетировать вместе и сближаются. Кроме того, Тайлер заводит дружбу со студентами Майлзом и Люси. Но когда Эндрю, старый партнер Норы, возвращается после травмы, Тайлер, который привык бросать свои начинания, оставляет танцы и уходит, обидев Нору. Сможет ли она заставить героя наконец поверить в себя?