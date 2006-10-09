Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Человек года
6.4
Киноафиша Фильмы Человек года
6.4

Человек года

, 2006
Man of the Year
США / комедия / 18+
Постер фильма Человек года
6.4

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Многие годы ведущий сатирического шоу Том Доббс развлекает публику шутками на злободневные политические темы. В качестве одной из таких шуток Доббс по предложению одной из своих зрительниц баллотируется в президенты США и, ко всеобщему удивлению, оказывается в тройке лидеров, а затем побеждает в предвыборной гонке. Однако победа оказывается случайной: оказывается, что электронная система голосования дала сбой и человеком года должен был стать другой кандидат.

  • Режиссер Барри Левинсон изначально хотел, чтобы главную роль сыграл Говард Стерн, однако тому пришлось отказаться из-за обязательств в рамках своего радиошоу.
  • Персонаж Кристофера Уокена Джек Менкен рассказывает, как в детстве работал со слонами в цирке. В реальной жизни Уокен, когда ему было шестнадцать, работал в бродячем цирке – среди прочего, он занимался укрощением львов.
  • При создании образа Тома Доббса Робин Уильямс вдохновлялся выступлениями американского стендап-комика и телеведущего Джея Лено.
  • Это не первый фильм на тему политики для актрисы Лоры Линни. Ранее она уже снялась в таких картинах, как «Дейв» (1993), «Абсолютная власть» (1996) и «Кандидат и его женщины» (2000).

Комик, всю жизнь развлекающий публику на ниве политической сатиры, решает кардинально изменить свою жизнь, баллотируясь на пост президента и, неожиданно для всех побеждает. Сенсация! Эстрадный артист - человек года. Но через некоторое время девушка-программист обнаруживает сбой в системе  голосования, благодаря которому нашему герою досталась нечаянная победа. Она пытается противостоять новоявленному президенту, но вскоре… по уши влюбляется в веселого главу государства.

В ролях

Робин Уильямс
Робин Уильямс
Том Доббс
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Jack Menken
Лора Линни
Лора Линни
Eleanor Green
Льюис Блэк
Eddie Langston
Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм
Stewart
Рик Робертс
Карен Хайнс
Линда Кэш
Линда Кэш
Шон Робертс
Шон Робертс
Дэвид Алпей
Дэвид Алпей
Danny
Фэйт Дэниэлс
Moderator
Тина Фей
Тина Фей
Tina Fey
Режиссер Барри Левинсон
Сценарист Барри Левинсон
Композитор Грэм Ревелл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 23 марта 2007
Премьера в мире 9 октября 2006
Дата выхода
9 октября 2006 Россия Парадиз 12+
1 марта 2007 Австралия
9 ноября 2006 Беларусь
14 августа 2007 Германия
8 февраля 2007 Греция
11 мая 2007 Италия
9 ноября 2006 Казахстан
22 марта 2007 Португалия
13 октября 2006 США
9 ноября 2006 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $42 472 472
Производство Morgan Creek Entertainment, Morgan Creek Productions
Другие названия
Man of the Year, El hombre del año, Az év embere, Candidato Aloprado, Čovek godine, Człowiek roku, L'homme de l'année, L'uomo dell'anno, Metu žmogus, Người Đàn Ông Của Năm, O andras tis hronias, O Homem do Ano, Osebnost leta, Præsident ved et tilfælde, Yılın Başkanı, Ο άντρας της χρονιάς, Людина року, Мъж на годината, Человек года, ロビン・ウィリアムズのもしも私が大統領だったら..., 年度人物, 風雲人物, Mann des Jahres

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

[последние слова]
Tom Dobbs Политики — как подгузники. Их нужно менять часто и по той же причине. Запомните это, когда в следующий раз пойдёте голосовать. Спокойной ночи.

Наша рецензия

В «Человеке года» Барри Левинсон продолжил саркастические опыты над американской политической реальностью, начатые еще в блистательнейшей сатирической фреске «Хвост виляет собакой» (в российском прокате – «Плутовство»). Правда, в «Плутовстве», сценарий которого написал Дэвид Мэмет, сатира была предельно жесткой, глобальной и всеобъемлющей, не оставлявшей от здания американской демократии (последнее слово, разумеется, лучше взять в кавычки) камня на камне. «Человек года», где сценарий…

Отзывы о фильме

zalmen 2 апреля 2015, 12:51
Типичный американский фильм, предсказуемый до отвращения. Плоский американский юмор.
Если бы не Робин Уильямс, великолепный в любой роли, то тут… Читать дальше…
zalmen 2 апреля 2015, 12:51
Да, режиссер он классный. А в тандеме с Робином Уильямсом - вообще отлично.



Один из лучших американский актеров, в психологических фильмах.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Человек года

Это, блин, рождественское чудо
Это, блин, рождественское чудо комедия
2014, США
5.0
Самый клевый папа на свете
Самый клевый папа на свете комедия
2009, США
7.0
Большая белая обуза
Большая белая обуза драма, комедия
2005, Германия / Канада / Новая Зеландия / США
6.0
Лицензия на брак
Лицензия на брак мелодрама, комедия
2007, США
6.0
Целитель Адамс
Целитель Адамс комедия, драма
1998, США
7.0
День отца
День отца комедия, мелодрама
1997, США
5.0
Этим утром в Нью-Йорке
Этим утром в Нью-Йорке драма, мелодрама
2013, США
6.0
Поливуд
Поливуд документальный
2009, США
6.0
Возмущение
Возмущение документальный
2009, США
7.0
Фермер - астронавт
Фермер - астронавт драма, приключения
2007, США
6.0
Окончательный монтаж
Окончательный монтаж боевик, триллер, фантастика
2004, Канада
6.0
Убить Смучи
Убить Смучи комедия, мюзикл, криминал
2002, США / Германия / Великобритания
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Женщина в автобусе откинулась так, что кресло легло на ноги? Говорю эти фразы и пассажиры тут же приходят в себя
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше