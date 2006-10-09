Многие годы ведущий сатирического шоу Том Доббс развлекает публику шутками на злободневные политические темы. В качестве одной из таких шуток Доббс по предложению одной из своих зрительниц баллотируется в президенты США и, ко всеобщему удивлению, оказывается в тройке лидеров, а затем побеждает в предвыборной гонке. Однако победа оказывается случайной: оказывается, что электронная система голосования дала сбой и человеком года должен был стать другой кандидат.
Комик, всю жизнь развлекающий публику на ниве политической сатиры, решает кардинально изменить свою жизнь, баллотируясь на пост президента и, неожиданно для всех побеждает. Сенсация! Эстрадный артист - человек года. Но через некоторое время девушка-программист обнаруживает сбой в системе голосования, благодаря которому нашему герою досталась нечаянная победа. Она пытается противостоять новоявленному президенту, но вскоре… по уши влюбляется в веселого главу государства.
|9 октября 2006
|Россия
|Парадиз
|12+
|1 марта 2007
|Австралия
|9 ноября 2006
|Беларусь
|14 августа 2007
|Германия
|8 февраля 2007
|Греция
|11 мая 2007
|Италия
|9 ноября 2006
|Казахстан
|22 марта 2007
|Португалия
|13 октября 2006
|США
|9 ноября 2006
|Украина
Если бы не Робин Уильямс, великолепный в любой роли, то тут… Читать дальше…
Один из лучших американский актеров, в психологических фильмах.