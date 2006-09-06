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Постер фильма Несколько дней в сентябре
5.8
Киноафиша Фильмы Несколько дней в сентябре
5.8

Несколько дней в сентябре

, 2006
A few days in September/ Quelques Jours en Septembre
Италия, Франция, Португалия / триллер / 18+
Постер фильма Несколько дней в сентябре
5.8

О фильме

11 сентября... Кто-то знал...

1 сентября 2001 года. До трагедии осталось 10 дней. Элиот агент ЦРУ, получает доступ к бесценной информации и исчезает. Его разыскивают спецслужбы всего мира. Единственная ниточка – Ирен , агент французской разведки, которую Элиот просил найти свою дочь, оставленную 10 лет назад во Франции. Наемный убийца, поэт и психопат – Вильям Паунд, преследует Ирен, надеясь через нее выйти на Элиота.Международный шпионаж, заговоры, убийства ведут героев из Парижа в Венецию. А дни идут...

В ролях

Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Irène Montano
Джон Туртурро
Джон Туртурро
William Pound
Сара Форестье
Сара Форестье
Orlando
Ник Нолти
Ник Нолти
Elliott
Том Райли
Том Райли
David
Матье Деми
Le jeune banquier
Саид Амадис
Le vieux banquier
Magne-Håvard Brekke
Igor Zyberski
Joël Lefrançois
Le concierge de l'hôtel
Alexis Galmot
Le serveur
Режиссер Сантьяго Амигорена
Сценарист Сантьяго Амигорена
Композитор Laurent Martin
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция / Португалия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 6 сентября 2006
Дата выхода
28 октября 2006 Россия Twister
28 октября 2006 Беларусь
14 сентября 2006 Греция
28 октября 2006 Казахстан
12 сентября 2006 Канада
11 сентября 2007 США
28 октября 2006 Украина
6 сентября 2006 Франция
Бюджет €10 000 000
Сборы в мире $471 845
Производство Gemini Films, Les Films du Rat, France 2 Cinéma
Другие названия
Quelques jours en septembre, A Few Days in September, Algunos días en septiembre, 10 dní pred katastrofou, A Few Days in September - Die Zeit läuft aus..., Alcuni giorni in settembre, Alguns Dias em Setembro, Conspiración en septiembre, Imeres septemvriou, Kelios dienos rugseji, Kilka dni września, Mission Nine Eleven, Muutama päivä syyskuussa, Segredos de Estado, Tajanstveni dani, Tíz nap szeptemberben, Undercover Agent - Die Zeit läuft aus..., Uns quants dies de setembre, Ημέρες Σεπτεμβρίου, Кілька днів у вересні, Несколько дней в сентябре, Няколко дни през септември, カウントダウン 9.11., Algunos dias en Septiembre

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
Обновлено 19 декабря 2023

Наша рецензия

После 11 сентября 2001 года прошел достаточный срок для того, чтобы оправиться от шока и начать осваивать безграничные художественные возможности этого события. Целый выводок фильмов, появившихся в последнее время (снятый еще в 2002 году альманах «11`09``01 – 11 сентября», «Гамбургский смертник» Антонии Бёрд, «Рейс 93» Пола Гринграсса, «Башни-близнецы» Оливера Стоуна, «Несколько дней в сентябре» Сантьяго Амигорены, наконец), лишь торжественно открыл эстафету, которая в ближайшие годы, вероятно,…

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