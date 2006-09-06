11 сентября... Кто-то знал...
1 сентября 2001 года. До трагедии осталось 10 дней. Элиот агент ЦРУ, получает доступ к бесценной информации и исчезает. Его разыскивают спецслужбы всего мира. Единственная ниточка – Ирен , агент французской разведки, которую Элиот просил найти свою дочь, оставленную 10 лет назад во Франции. Наемный убийца, поэт и психопат – Вильям Паунд, преследует Ирен, надеясь через нее выйти на Элиота.Международный шпионаж, заговоры, убийства ведут героев из Парижа в Венецию. А дни идут...
|28 октября 2006
|Россия
|Twister
|28 октября 2006
|Беларусь
|14 сентября 2006
|Греция
|28 октября 2006
|Казахстан
|12 сентября 2006
|Канада
|11 сентября 2007
|США
|28 октября 2006
|Украина
|6 сентября 2006
|Франция