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Постер фильма Связь
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5.6 Рейтинг IMDb: 5.7
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Киноафиша Фильмы Связь

Связь

Svyaz 18+
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О фильме

Москвич Илья занимается собственным бизнесом - сетью охотничьих магазинов, воспитывает 12-летнюю дочь и содержит красавицу-жену. Петербурженка Нина строит карьеру в сфере рекламы, в то время как ее интеллигентный супруг выполняет всю работу по дому и видит сына-второклассника намного чаще, чем мать. Судьба сводит вместе этих двух людей из разных городов. То, что изначально казалось героям обыкновенной и ничего не значащей интрижкой, оборачивается настоящим и глубоким чувством. Как долго смогут влюбленные скрывать свою связь от близких? И к чему она приведет?

  • “Связь” - режиссерский дебют Авдотьи Смирновой. Ранее работала в качестве сценариста над такими картинами, как “Мания Жизели” (1995), “Дневник его жены” (2000), “Прогулка” (2003). 
  • Роль матери Нины в фильме сыграла Наталья Рудная - мать режиссера и сценаристки “Связи” Авдотьи Смирновой. 
  • Анна Михалкова (Нина) получила премию “Золотой орел” в номинации “Лучшая женская роль в кино”, а Авдотья Смирнова была отмечена наградой “Кинотавра” за лучший дебют. 
  • В общей сложности Анна Михалкова сыграла в семи картинах Авдотьи Смирновой. Среди них - “Кококо” (2012), “Выгул собак” (2016), “История одного назначения” (2018).

Самые обычные люди. Самая обычная ситуация. Илья живет в Москве, а Нина в Петербурге. У обоих из них семьи, дети, у Ильи – дочь лет двенадцати, у Нины – сын во втором классе. Вроде бы все хорошо: жена Ильи, Маша, красивая, спокойная женщина, у них прекрасная квартира, Илья – владелец двух охотничьих магазинов, и дом что называется полная чаша. Да и Нине не на что жаловаться: ее муж Никита хоть и испытывает некоторые трудности с работой (он художник), но зато взял на себя кучу семейных забот, пока Нина бегает в поисках рекламных контрактов для журнала; он интеллигентный и очень любящий человек. И, тем не менее, у Ильи и Нины роман...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 25 июня 2006
Дата выхода
29 июня 2006 Россия Централ Партнершип 16+
25 июня 2006 Беларусь
25 июня 2006 Казахстан
25 июня 2006 Украина
Сборы в мире $99 502
Производство Studio Rock
Другие названия
Svyaz, Affairs, İlişkiler, Związki, Связь
Режиссер
Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
В ролях
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Наталья Сеглиа
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Связь

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Qbik 18 октября 2015, 00:52
Посмотрел Я этот фильм, и знаете, цепляет на первых 15 минутах.. а после фильма хочется посмотреть его ещё раз...

Невероятная фантазия на тему параллельных миров...
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