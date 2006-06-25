Самые обычные люди. Самая обычная ситуация. Илья живет в Москве, а Нина в Петербурге. У обоих из них семьи, дети, у Ильи – дочь лет двенадцати, у Нины – сын во втором классе. Вроде бы все хорошо: жена Ильи, Маша, красивая, спокойная женщина, у них прекрасная квартира, Илья – владелец двух охотничьих магазинов, и дом что называется полная чаша. Да и Нине не на что жаловаться: ее муж Никита хоть и испытывает некоторые трудности с работой (он художник), но зато взял на себя кучу семейных забот, пока Нина бегает в поисках рекламных контрактов для журнала; он интеллигентный и очень любящий человек. И, тем не менее, у Ильи и Нины роман...