Москвич Илья занимается собственным бизнесом - сетью охотничьих магазинов, воспитывает 12-летнюю дочь и содержит красавицу-жену. Петербурженка Нина строит карьеру в сфере рекламы, в то время как ее интеллигентный супруг выполняет всю работу по дому и видит сына-второклассника намного чаще, чем мать. Судьба сводит вместе этих двух людей из разных городов. То, что изначально казалось героям обыкновенной и ничего не значащей интрижкой, оборачивается настоящим и глубоким чувством. Как долго смогут влюбленные скрывать свою связь от близких? И к чему она приведет?
Самые обычные люди. Самая обычная ситуация. Илья живет в Москве, а Нина в Петербурге. У обоих из них семьи, дети, у Ильи – дочь лет двенадцати, у Нины – сын во втором классе. Вроде бы все хорошо: жена Ильи, Маша, красивая, спокойная женщина, у них прекрасная квартира, Илья – владелец двух охотничьих магазинов, и дом что называется полная чаша. Да и Нине не на что жаловаться: ее муж Никита хоть и испытывает некоторые трудности с работой (он художник), но зато взял на себя кучу семейных забот, пока Нина бегает в поисках рекламных контрактов для журнала; он интеллигентный и очень любящий человек. И, тем не менее, у Ильи и Нины роман...
|29 июня 2006
|Россия
|Централ Партнершип
|16+
|25 июня 2006
|Беларусь
|25 июня 2006
|Казахстан
|25 июня 2006
|Украина
Невероятная фантазия на тему параллельных миров...