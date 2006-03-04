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Американская мечта Американская мечта
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American Dreamz

Американская мечта, 2006

2006 / США
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Утром в день своего переизбрания президент США Стэйтон впервые за последние четыре года решает почитать газету, и это страшно увлекает его. Он настолько поглощен чтением, что даже не вылезает из своей постели. Напуганный его необычным поведением, вице-президент Саттер решает привести Стэйтона в чувство, сделав его почетным членом жюри популярнейшего песенного телеконкурса "Американская мечта", до финала которого доходят красавица Салли и эмигрант Омер, готовящийся к террористической деятельности. А кульминацией конкурса станет не только решение, принятое президентом и ведущим шоу Мартином Твидом, но и неожиданный "сюрприз", который никогда не забудет Америка.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 20 июля 2006
Премьера в мире 4 марта 2006
Возраст 12+
MPAA PG-13
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Вайц
Пол Вайц
В ролях
Хью Грант
Хью Грант
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Американская мечта 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
scorpantar 2 апреля 2015, 12:51
если честно, оставляет противное чувство...даже не верится, что такой состав решился сыграть такое...как всегда прошлись по России, показали худшие… Читать дальше…
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14 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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