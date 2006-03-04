Американская мечта, 2006

Утром в день своего переизбрания президент США Стэйтон впервые за последние четыре года решает почитать газету, и это страшно увлекает его. Он настолько поглощен чтением, что даже не вылезает из своей постели. Напуганный его необычным поведением, вице-президент Саттер решает привести Стэйтона в чувство, сделав его почетным членом жюри популярнейшего песенного телеконкурса "Американская мечта", до финала которого доходят красавица Салли и эмигрант Омер, готовящийся к террористической деятельности. А кульминацией конкурса станет не только решение, принятое президентом и ведущим шоу Мартином Твидом, но и неожиданный "сюрприз", который никогда не забудет Америка.