Бедняга Лукас Никл, десятилетний паренек, не представляет, как жить дальше. Недавно они с семьей переехали в другой город, где ему так и не удалось найти ни одного друга. Но еще хуже то, что Лукас становится главной мишенью Стива, местного хулигана, никогда не упускающего возможности покуражиться над ним. В отместку Лукас с наслаждением разрушает муравейники у себя во дворе, вымещая злобу на ни в чем не повинных грудах земли и их крошечных обитателях, пиная, топча и поливая тех из садового шланга.

Муравьям так надоело, что их родные дома уничтожает вредный мальчишка, что они вполне готовы дать ему отпор. Волшебное зелье, над которым так долго трудился Старейшина-муравей Зок, наконец, готово. Одной капли этого чуда-зелья в гигантское ухо Лукаса достаточно для того, чтобы тот уменьшился до размеров муравья.

Мудрая Королева приговаривает его к проживанию среди муравьев до тех пор, пока он не познает все тяготы их существования. Лукас неожиданно оказывается в потрясающем мире, о котором он раньше даже и не подозревал, в мире бурлящих событий и, порой, таящем в себе опасности. Так парнишка отправляется в самое захватывающее приключение в своей жизни...