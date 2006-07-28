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Постер мультфильма Гроза муравьев
6.1
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6.1

Гроза муравьев

, 2006
The Ant Bully
США / семейный, сказка, анимация, комедия, приключения / 18+
Постер мультфильма Гроза муравьев
6.1

О фильме

Бедняга Лукас Никл, десятилетний паренек, не представляет, как жить дальше. Недавно они с семьей переехали в другой город, где ему так и не удалось найти ни одного друга. Но еще хуже то, что Лукас становится главной мишенью Стива, местного хулигана, никогда не упускающего возможности покуражиться над ним. В отместку Лукас с наслаждением разрушает муравейники у себя во дворе, вымещая злобу на ни в чем не повинных грудах земли и их крошечных обитателях, пиная, топча и поливая тех из садового шланга.

Муравьям так надоело, что их родные дома уничтожает вредный мальчишка, что они вполне готовы дать ему отпор. Волшебное зелье, над которым так долго трудился Старейшина-муравей Зок, наконец, готово. Одной капли этого чуда-зелья в гигантское ухо Лукаса достаточно для того, чтобы тот уменьшился до размеров муравья.

Мудрая Королева приговаривает его к проживанию среди муравьев до тех пор, пока он не познает все тяготы их существования. Лукас неожиданно оказывается в потрясающем мире, о котором он раньше даже и не подозревал, в мире бурлящих событий и, порой, таящем в себе опасности. Так парнишка отправляется в самое захватывающее приключение в своей жизни...

В ролях

Николай Фоменко
Николай Фоменко
Лариса Лужина
Лариса Лужина
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Павел Кабанов
Георгий Дронов
Георгий Дронов
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Hova
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Зок
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Queen
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Stan Beals
Режиссер Джон Э. Дэвис
Сценарист Джон Э. Дэвис, John Nickle
Композитор Джон Дебни
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 28 июля 2006
Дата выхода
5 октября 2006 Россия КароПрокат 0+
28 сентября 2006 Австралия
13 октября 2006 Австрия
17 августа 2006 Аргентина
11 апреля 2007 Бахрейн
5 октября 2006 Беларусь
18 октября 2006 Бельгия
22 сентября 2006 Болгария
7 сентября 2006 Бразилия
4 августа 2006 Великобритания
21 сентября 2006 Венгрия
18 августа 2006 Венесуэла
12 октября 2006 Германия
24 августа 2006 Гонконг
31 августа 2006 Греция
13 октября 2006 Дания
22 ноября 2006 Египет
10 августа 2006 Израиль
20 октября 2006 Индия
4 августа 2006 Ирландия
1 сентября 2006 Исландия
8 сентября 2006 Испания
22 сентября 2006 Италия
27 октября 2006 Казахстан
28 июля 2006 Канада
8 ноября 2006 Кувейт
29 сентября 2006 Литва
17 августа 2006 Малайзия
11 августа 2006 Мексика
27 сентября 2006 Нидерланды
21 сентября 2006 Новая Зеландия
29 сентября 2006 Норвегия
11 августа 2006 Панама
22 сентября 2006 Польша
17 августа 2006 Португалия
30 сентября 2006 Румыния
28 июля 2006 США
28 сентября 2006 Сербия
9 августа 2006 Сингапур
28 сентября 2006 Словакия
28 сентября 2006 Словения
11 августа 2006 Тайвань
8 сентября 2006 Турция
5 октября 2006 Украина
12 августа 2006 Уругвай
2 августа 2006 Филиппины
6 октября 2006 Финляндия
9 августа 2006 Франция
28 сентября 2006 Чехия
3 августа 2006 Чили
22 сентября 2006 Швейцария
6 октября 2006 Швеция
29 сентября 2006 Эстония
28 сентября 2006 Южная Корея
7 октября 2006 Япония
MPAA PG
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $55 181 129
Производство Warner Bros., Legendary Pictures, Playtone
Другие названия
The Ant Bully, Ant Bully: Las aventuras de Lucas, Las aventuras de Lucas, Myrmobbaren, Ant Bully - Una vita da formica, Ant bully: Benvingut al formiguer, Ant Bully. Bienvenido al hormiguero, Bitirim Karınca, De mierenmepper, Hangya boy, Huda mravljica, Lạc Vào Thế Giới Kiến, Le tyran des fourmis, Lucas, der Ameisenschreck, Lucas, fourmi malgré lui, Lucas, spaima furnicilor, Lucas, Um Intruso no Formigueiro, Lukas Skruzdeliukas, Lukas u svetu mrava, Maurbølla, Mravenčí polepšovna, Muurahaisten kauhu, Myremobberen, Myrmigoistories, O Rapaz Formiga, Po rozum do mrówek, Sipelgate kiusaja, Skudru bubulis, The Ant Bully - muurahaisten kauhu, Μυρμηγκοϊστορίες, Биячът на мравки, Гроза муравьев, Гроза муравьёв, Гроза мурашок, Лихо мурашине, アントブリー, 聯合縮小兵, Lucas - Um Intruso no Formigueiro, مورچه کش, مورچه‌کش

Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 3 декабря 2020
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саундтрек мультфильма Гроза муравьев

Отзывы о мультфильме

Smart 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился мульт!Если всё анализировать то сюжет убойный и интересный! Только есть минусы.Что фильм короткий по действиям.Звук на… Читать дальше…
Alex-joker 2 апреля 2015, 12:51
Народ, скажите, а этот мультик он именно для детей? На него можно сходить с девушкой?
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

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