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Постер фильма Кочевник
6.4
Киноафиша Фильмы Кочевник
6.4

Кочевник

, 2005
Nomad
Россия, США, Казахстан / драма, исторический, приключения / 18+
Постер фильма Кочевник
6.4

Причины посмотреть

О фильме

Фильм снят при поддержке Правительства Казахстана

Эпическая лента о драматических страницах истории казахского народа. В основу фильма легли реальные исторические события, происходившие на казахской земле в XVIII веке – освободительная война казахов против джунгарских завоевателей.

Героями фильма являются реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен. Центральная фигура фильма – герой Мансур, ставший Аблай ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт, благодаря удачно выписанной лирической линии его любви к девушке – воину Гаухар.

 

В ролях

Ашир Чокубаев
Жанас Искаков
Алмахан Кенжебекова
Дилназ Ахмадиева
Куно Беккер
Mansur
Азиз Бейшеналиев
Азиз Бейшеналиев
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Sharish
Арчи Као
Арчи Као
Джейсон Скотт Ли
Джейсон Скотт Ли
Oraz
Рон Ян
Досхан Жолжаксынов
Galdan Ceren, the Jungar Sultan
Джей Эрнандес
Джей Эрнандес
Erali
Режиссер Сергей Бодров, Иван Пассер
Сценарист Рустам Ибрагимбеков
Композитор Карло Силиотто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / США / Казахстан
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 17 июля 2005
Дата выхода
7 сентября 2006 Россия
17 июня 2008 Австралия
7 сентября 2006 Беларусь
30 сентября 2009 Германия
17 января 2008 Греция
17 июля 2005 Казахстан
17 июля 2005 США
7 сентября 2006 Украина
MPAA R
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $3 088 685
Производство Ibrus, Киностудия «Казахфильм», True Story Production
Другие названия
Nomad: The Warrior, Nomad, Nomad - The Warrior, Кочевник, Crveni ratnik, Göçebe, Klajoklis, Ko'chmanchilar, Köçəri, Nomaad, Nomád, Nomad - A Profecia do Guerreiro, Nomad - Fürst der Steppe, Nomad: Ο πολεμιστής, Nômade, Nomadul, Red Warrior, Көчмөндөр, Көшпенділер, Кӯчман, Номад, Нүүдэлчин, ग्लेडियेटर-2, レッド・ウォリアー, 游牧英豪, Köshpendiler, Nomad - La Légende d'un Peuple

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 30 декабря 2024

Наша рецензия

«Кочевник» – кино фантастическое не только в переносном, но даже, кажется, и в прямом смысле. То, что разыгрывается на экране, похоже на более-менее древний героический эпос, каковым картина стремится быть изо всех сил, не больше, чем, скажем, на роман «Три товарища». Однако этому есть вполне броское и доступное объяснение: оказывается, идейным вдохновителем фильма выступил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, о чем прямо уведомляют вступительные титры. Возможно, Назарбаев и не…

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