Фильм снят при поддержке Правительства Казахстана
Эпическая лента о драматических страницах истории казахского народа. В основу фильма легли реальные исторические события, происходившие на казахской земле в XVIII веке – освободительная война казахов против джунгарских завоевателей.
Героями фильма являются реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен. Центральная фигура фильма – герой Мансур, ставший Аблай ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт, благодаря удачно выписанной лирической линии его любви к девушке – воину Гаухар.
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