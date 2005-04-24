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Постер фильма Антитела
6.4
Киноафиша Фильмы Антитела
6.4

Антитела

, 2005
Antikorper
Германия / триллер, драма, криминал, ужасы / 18+
Постер фильма Антитела
6.4

О фильме

Во флигеле одного из берлинских дворов отряд особого назначения задерживает серийного убийцу Габриэля Энгеля. Опытный комиссар Зайлер позволяет себе излишне бурно отпраздновать этот успех. Он не подозревает, что кошмар только начинается. В родной деревне полицейского Михаэля Мартенса некоторое время назад была зверски убита маленькая девочка. Мартин едет в Берлин с целью допросить арестованного маньяка. Но вместо того, чтобы сознаться в преступлении, Габриэль Энгель втягивает деревенского детектива в хитроумную игру добра и зла, правды и лжи. Сюжет достигает своего апогея, когда следы вдруг резко меняют направление. Подлинный убийца, похоже, находится в опасной близости от Мартенса...

В ролях

Андре Хеннике
Андре Хеннике
Gabriel Engel
Ульрике Крумбигель
Rosa Martens
Хауке Дикамп
Christan Martens
Юрген Шорнагель
Sucharzewski
Ханс Диль
Леонардо Нигро
Леонардо Нигро
Норман Ридус
Норман Ридус
Polizist Schmitz
Мартин Умбах
Хайнц Хёниг
Seiler
Нина Пролль
Надежда Бренник
Вотан Вилке Мёринг
Вотан Вилке Мёринг
Michael Martens
Режиссер Кристиан Альварт
Сценарист Кристиан Альварт
Композитор Michl Britsch
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 17 ноября 2006
Премьера в мире 24 апреля 2005
Дата выхода
3 апреля 2006 Россия Lizard
12 августа 2005 Австрия
3 апреля 2006 Беларусь
6 июля 2005 Германия
3 апреля 2006 Казахстан
24 апреля 2005 США
3 апреля 2006 Украина
26 июля 2006 Франция
Бюджет €1 900 000
Сборы в мире $891 133
Производство Telepool, MedienKontor Movie GmbH, Kinowelt Filmproduktion
Другие названия
Antikörper, Antibodies, Antibodies -アンチボディ- 死への駆け引き, Anticorps, Antikörper: El ángel de la oscuridad, Antitela, Antitest, Antyciała, Антитела, Антитіла, Противници, ANTIBODIES アンチボディ 死への駆け引き, Anticorpos

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Обновлено 20 декабря 2023

Цитаты

[первые реплики]
Gabriel Engel Мир несправедлив. Даже к таким, как мы. Педро Алонсо Лопес совершил 300 сексуальных убийств. А сейчас, спустя 20 лет, кто о нём помнит? Никто. Джека Потрошителя знают все, и за что? За пять сук. Пять! И Чарли Мэнсона. Хиппи, которого называли «Нашим Императором», он даже ни одного убийства лично не совершил.

Наша рецензия

Почти сразу по выходе «Антител» критики дружно окрестили его «немецким “Молчанием ягнят”». Несмотря на то что в картине фигурирует якобы пожертвованный злу овен, а один из персонажей пародирует Ганнибала Лектера, «Антитела» эстетически гораздо ближе к другому немецкому концептуальному триллеру – «Тату» Роберта Швентке, а по части богословского содержания очевидно примыкают к фильму Дэвида Финчера «Семь». И хотя в отличие от обеих вышеназванных картин новый продукт тевтонского кинематографа…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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