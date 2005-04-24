Во флигеле одного из берлинских дворов отряд особого назначения задерживает серийного убийцу Габриэля Энгеля. Опытный комиссар Зайлер позволяет себе излишне бурно отпраздновать этот успех. Он не подозревает, что кошмар только начинается. В родной деревне полицейского Михаэля Мартенса некоторое время назад была зверски убита маленькая девочка. Мартин едет в Берлин с целью допросить арестованного маньяка. Но вместо того, чтобы сознаться в преступлении, Габриэль Энгель втягивает деревенского детектива в хитроумную игру добра и зла, правды и лжи. Сюжет достигает своего апогея, когда следы вдруг резко меняют направление. Подлинный убийца, похоже, находится в опасной близости от Мартенса...
Gabriel EngelМир несправедлив. Даже к таким, как мы. Педро Алонсо Лопес совершил 300 сексуальных убийств. А сейчас, спустя 20 лет, кто о нём помнит? Никто. Джека Потрошителя знают все, и за что? За пять сук. Пять! И Чарли Мэнсона. Хиппи, которого называли «Нашим Императором», он даже ни одного убийства лично не совершил.
Наша рецензия
Почти сразу по выходе «Антител» критики дружно окрестили его «немецким “Молчанием ягнят”». Несмотря на то что в картине фигурирует якобы пожертвованный злу овен, а один из персонажей пародирует Ганнибала Лектера, «Антитела» эстетически гораздо ближе к другому немецкому концептуальному триллеру – «Тату» Роберта Швентке, а по части богословского содержания очевидно примыкают к фильму Дэвида Финчера «Семь». И хотя в отличие от обеих вышеназванных картин новый продукт тевтонского кинематографа…
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