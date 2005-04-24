[первые реплики]

Gabriel Engel Мир несправедлив. Даже к таким, как мы. Педро Алонсо Лопес совершил 300 сексуальных убийств. А сейчас, спустя 20 лет, кто о нём помнит? Никто. Джека Потрошителя знают все, и за что? За пять сук. Пять! И Чарли Мэнсона. Хиппи, которого называли «Нашим Императором», он даже ни одного убийства лично не совершил.