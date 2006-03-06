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The Wild

Большое путешествие, 2006

2006 / Канада / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

История, очень похожая на...

Отца-Льва разлучили с сыном-Львенком. Посадили Львенка в клетку и повезли из Нью-Йорка в Африку... Такое вот печальное начало веселой истории о приключениях папы-Льва и его друзей из зоопарка, которые помогают ему в благородном деле – поисках сына. А в друзьях у папы-Льва ходят: коала, крокодил, хамелеон, жираф и белка. Такого количества обитателей фауны не было еще ни в одном фильме: звезды экрана – пингвины, а также обезьяны, носороги, фламинго, гуси, черепахи и даже случайно затесавшиеся в этот "зверинец" экологи – и все они говорят, шалят, валяют дурака и пытаются делать все правильно.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 27 апреля 2006
Премьера в мире 6 марта 2006
Возраст 18+
MPAA G
Прокатчик Каскад
Бюджет $80 000 000
Режиссер
Стив "Спэз" Уильямс
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Дон Черри
Джейсон Коннери
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Большое путешествие 2 постера
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