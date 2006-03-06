Большое путешествие, 2006

История, очень похожая на...

Отца-Льва разлучили с сыном-Львенком. Посадили Львенка в клетку и повезли из Нью-Йорка в Африку... Такое вот печальное начало веселой истории о приключениях папы-Льва и его друзей из зоопарка, которые помогают ему в благородном деле – поисках сына. А в друзьях у папы-Льва ходят: коала, крокодил, хамелеон, жираф и белка. Такого количества обитателей фауны не было еще ни в одном фильме: звезды экрана – пингвины, а также обезьяны, носороги, фламинго, гуси, черепахи и даже случайно затесавшиеся в этот "зверинец" экологи – и все они говорят, шалят, валяют дурака и пытаются делать все правильно.