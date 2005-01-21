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Постер фильма Кирпич
7.5
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7.5

Кирпич

, 2005
Brick
США / драма, мистика / 18+
Постер фильма Кирпич
7.5

О фильме

Брендан Фрай - молодой калифорниец, совсем не дурак и далеко не романтик, тем не менее, преуспевать в жизни у него не получается. Самое естественное для него состояние - быть аутсайдером. Его душевное равновесие нарушается, когда однажды его бывшая подружка Эмили внезапно появляется и тут же загадочно исчезает. Убедившись, что его чувства к Эмили все еще актуальны, Брендан с помощью своего единственного друга Брайана начинает поиски девушки, которые превращаются в опасное расследование.

В ролях

Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Brendan
Лукас Хаас
Лукас Хаас
The Pin
Нора Зеетнер
Laura
Ноа Сеган
Ноа Сеган
Dode
Ноа Флейсс
Tugger
Миган Гуд
Миган Гуд
Kara
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин
Emily
Мэтью О’Лири
The Brain
Ричард Раундтри
Ричард Раундтри
Assistant V.P. Trueman
Брайан Дж. Уайт
Брайан Дж. Уайт
Brad Bramish
Режиссер Райан Джонсон
Сценарист Райан Джонсон
Композитор Натан Джонсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 14 сентября 2006
Премьера в мире 21 января 2005
Дата выхода
19 октября 2006 Россия Вест 16+
10 августа 2006 Австралия
18 ноября 2006 Беларусь
12 мая 2006 Ирландия
18 ноября 2006 Казахстан
7 апреля 2006 Канада
31 марта 2006 Нидерланды 14
18 ноября 2006 Украина
16 августа 2006 Франция
31 января 2008 Южная Корея
MPAA R
Бюджет $475 000
Сборы в мире $3 947 579
Производство Bergman Lustig Productions
Другие названия
Brick, Кирпич, A Ponta de um Crime, Asi Gençlik, Bánh Heroin, Beépülve, Brick - À la recherche d'Emily, Brick - Dose mortale, Brick - Heiße Ware, BRICK ブリック, Cărămida, Cigla, Codul mortii, Eglima sto kolegio, G'isht, Kərpic, Kto ją zabił?, Plyta, Zadetek, Εγκλημα στο κολέγιο, Кірпіш, Пакетът, Цеглина, 追兇, Brick: À la recherche d'Emily, 砖, 브릭

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.1 IMDb
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Обновлено 13 июня 2024

Цитаты

Brendan Frye Фигачь, если хочешь, болван. У меня все пять чувств на месте и я вчера спал — так что я на шесть голов выше вас всех.

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Обожаю такие сюрпризы. Начинала смотреть, ни на что особенно не надеясь, а тут прям жемчужина.
Твин Пикс я не смотрела по причине не любви к… Читать дальше…
йцу 2 апреля 2015, 12:51
саундтрек бы найти где-нить...может знает кто где взять?...или выложите, если есть.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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