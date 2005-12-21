Лос-Анджелес, 2000 год. Жизнь Харперов идет своим чередом: глава семейства Дик работает в крупной компании «Глободайн», его жена Джейн – в туристическом бюро, а дома, как обычно, царит полный кавардак. Вскоре Дику удается продвинуться вверх по карьерной лестнице, о чем он немедленно сообщает жене, сыну и собаке. На радостях Джейн увольняется с нелюбимой работы и начинает в доме большой ремонт. Счастье Харперов продолжается недолго – «Глободайн» внезапно становится банкротом. Когда денежные запасы начинают подходить к концу, а количество долгов – расти, муж и жена решаются ступить на скользкую дорожку и заработать на жизнь криминалом…
В жизни любящих супругов Дика и Джейн все идеально соответствует стандартным представлениям о пресловутой "американской мечте". Однако наступает день, когда эта самая мечта превращается в настоящий кошмар. После того как компания, в которой работает Дик, оказывается замешанной в финансовых махинациях, его ожидает безрадостное будущее. И тогда, чтобы не лишиться всего и не превратиться в нищих, Дик и Джейн решают заняться ограблениями.
|2 марта 2006
|Россия
|Каскад
|12+
|26 декабря 2005
|Австралия
|6 января 2006
|Австрия
|9 февраля 2006
|Аргентина
|2 марта 2006
|Беларусь
|20 января 2006
|Бразилия
|20 января 2006
|Великобритания
|12 января 2006
|Венгрия
|24 февраля 2006
|Венесуэла
|5 января 2006
|Германия
|28 января 2006
|Гонконг
|19 января 2006
|Греция
|10 февраля 2006
|Дания
|8 февраля 2006
|Египет
|19 января 2006
|Израиль
|20 января 2006
|Ирландия
|27 января 2006
|Исландия
|10 февраля 2006
|Испания
|27 января 2006
|Италия
|2 марта 2006
|Казахстан
|4 января 2006
|Кувейт
|13 января 2006
|Литва
|13 января 2006
|Мексика
|9 февраля 2006
|Нидерланды
|27 января 2006
|Норвегия
|3 марта 2006
|Панама
|3 февраля 2006
|Польша
|5 января 2006
|Португалия
|17 февраля 2006
|Румыния
|21 декабря 2005
|США
|2 февраля 2006
|Сингапур
|19 января 2006
|Словакия
|16 февраля 2006
|Таиланд
|3 марта 2006
|Турция
|2 марта 2006
|Украина
|8 февраля 2006
|Филиппины
|27 января 2006
|Финляндия
|22 февраля 2006
|Франция
|19 января 2006
|Чехия
|22 февраля 2006
|Швейцария
|27 января 2006
|Швеция
|6 января 2006
|Эстония
|27 января 2006
|ЮАР
|30 марта 2006
|Южная Корея
|24 декабря 2005
|Япония