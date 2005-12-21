Лос-Анджелес, 2000 год. Жизнь Харперов идет своим чередом: глава семейства Дик работает в крупной компании «Глободайн», его жена Джейн – в туристическом бюро, а дома, как обычно, царит полный кавардак. Вскоре Дику удается продвинуться вверх по карьерной лестнице, о чем он немедленно сообщает жене, сыну и собаке. На радостях Джейн увольняется с нелюбимой работы и начинает в доме большой ремонт. Счастье Харперов продолжается недолго – «Глободайн» внезапно становится банкротом. Когда денежные запасы начинают подходить к концу, а количество долгов – расти, муж и жена решаются ступить на скользкую дорожку и заработать на жизнь криминалом…