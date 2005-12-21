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Постер фильма Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
6.4
Киноафиша Фильмы Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
6.4

Аферисты: Дик и Джейн развлекаются

, 2005
Fun with Dick and Jane
США / криминал, комедия / 18+
Постер фильма Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
6.4

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Лос-Анджелес, 2000 год. Жизнь Харперов идет своим чередом: глава семейства Дик работает в крупной компании «Глободайн», его жена Джейн – в туристическом бюро, а дома, как обычно, царит полный кавардак. Вскоре Дику удается продвинуться вверх по карьерной лестнице, о чем он немедленно сообщает жене, сыну и собаке. На радостях Джейн увольняется с нелюбимой работы и начинает в доме большой ремонт. Счастье Харперов продолжается недолго – «Глободайн» внезапно становится банкротом. Когда денежные запасы начинают подходить к концу, а количество долгов – расти, муж и жена решаются ступить на скользкую дорожку и заработать на жизнь криминалом…

  • Фильм является ремейком одноименной комедии, вышедшей на экраны в 1977 году. Главные роли тогда сыграли Джордж Сигал и Джейн Фонда.
  • Джим Керри (Дик Харпер) и Ричард Дженкинс (Фрэнк Баскомб) ранее снимались вместе в комедии «Я, снова я и Ирэн» (2000).
  • В одной из сцен фильма Джейн говорит мужу, что понятия не имела о его актерском таланте. На это Дик отвечает: «В 10-м классе я играл Бифа в «Смерти коммивояжера»!» Джим Керри действительно исполнял эту роль во время учебы в Торонто.
  • Роль Джейн изначально должна была сыграть Кэмерон Диас, однако из-за плотного графика актриса вынуждена была отказаться от съемок.

В жизни любящих супругов Дика и Джейн все идеально соответствует стандартным представлениям о пресловутой "американской мечте". Однако наступает день, когда эта самая мечта превращается в настоящий кошмар. После того как компания, в которой работает Дик, оказывается замешанной в финансовых махинациях, его ожидает безрадостное будущее. И тогда, чтобы не лишиться всего и не превратиться в нищих, Дик и Джейн решают заняться ограблениями.

В ролях

Джим Керри
Джим Керри
Дик Харпер
Теа Леони
Теа Леони
Jane Harper
Ричард Берджи
Joe Cleeman
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Frank Bascombe
Тимм Шарп
Джон Майкл Хиггинс
Garth
Карлос Джэкотт
Оз Петерсон
Стэйси Трэвис
Джейкоб Дэвич
Крис Эллис
Крис Эллис
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Jack McCallister
Глория Гараюа
Глория Гараюа
Blanca
Режиссер Дин Паризо
Сценарист Джадд Апатоу, Николас Столлер, Джерри Белсон, Gerald Gaiser, Дэвид Гилер
Композитор Теодор Шапиро
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 21 декабря 2005
Дата выхода
2 марта 2006 Россия Каскад 12+
26 декабря 2005 Австралия
6 января 2006 Австрия
9 февраля 2006 Аргентина
2 марта 2006 Беларусь
20 января 2006 Бразилия
20 января 2006 Великобритания
12 января 2006 Венгрия
24 февраля 2006 Венесуэла
5 января 2006 Германия
28 января 2006 Гонконг
19 января 2006 Греция
10 февраля 2006 Дания
8 февраля 2006 Египет
19 января 2006 Израиль
20 января 2006 Ирландия
27 января 2006 Исландия
10 февраля 2006 Испания
27 января 2006 Италия
2 марта 2006 Казахстан
4 января 2006 Кувейт
13 января 2006 Литва
13 января 2006 Мексика
9 февраля 2006 Нидерланды
27 января 2006 Норвегия
3 марта 2006 Панама
3 февраля 2006 Польша
5 января 2006 Португалия
17 февраля 2006 Румыния
21 декабря 2005 США
2 февраля 2006 Сингапур
19 января 2006 Словакия
16 февраля 2006 Таиланд
3 марта 2006 Турция
2 марта 2006 Украина
8 февраля 2006 Филиппины
27 января 2006 Финляндия
22 февраля 2006 Франция
19 января 2006 Чехия
22 февраля 2006 Швейцария
27 января 2006 Швеция
6 января 2006 Эстония
27 января 2006 ЮАР
30 марта 2006 Южная Корея
24 декабря 2005 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $100 000 000
Сборы в мире $204 681 899
Производство Columbia Pictures, Imagine Entertainment, JC 23 Entertainment
Другие названия
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 22 голоса
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2864 В жанре «криминал»  233 В жанре «комедия»  759 В фильмах США  1739 В фильмах 2005 года  41
Обновлено 21 января 2025
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саундтрек фильма Аферисты: Дик и Джейн развлекаются

Отзывы о фильме

new_stranger 2 апреля 2015, 12:51
a po moemu mneniyu fil'm polniy otstoi kak i bol'shinstvo poslednih fil'mov s kerry. absolyutno neveselo, shutki vityanutie za ushi,… Читать дальше…
ХИП ХОП ХОП 2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд единственные нормальные фильмы с Джимо Керри это Эйс вентура 1 и 2... ну и еще парочка, а этот филь мне понравился только из-за Теа Лиони ✊
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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