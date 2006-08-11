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Постер фильма Пульс
6.0
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6.0

Пульс

, 2006
Pulse
США / триллер, ужасы, мистика / 18+
Постер фильма Пульс
6.0

О фильме

Несколько человек, после самоубийства их общего друга, получают письма по электронной почте, в которых говорится, что близится конец света. Потихоньку все они впадают в глубокую депрессию. Единственный человек, которому так и не удалось прочесть послание, Эмили, пытается удержать своих друзей от самоубийства. Но возможно ли это остановить или, быть может, конец света наступит из-за массовых самоубийств...

В ролях

Кристен Белл
Кристен Белл
Mattie
Тэйт Хэньок
Йен Сомерхолдер
Йен Сомерхолдер
Dexter
Кристина Милиан
Isabelle Fuentes
Рик Гонсалес
Рик Гонсалес
Stone
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Josh
Аманда Тип
Сэмм Ливайн
Tim
Рики Линдхоум
Рики Линдхоум
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Landlady
Рон Рифкин
Доктор Уотерсон
Джозеф Гатт
Dark Figure
Режиссер Джим Сонзеро
Сценарист Киёси Куросава, Уэс Крэйвен, Рэй Райт
Композитор Элиа Кмирал
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 8 сентября 2006
Премьера в мире 11 августа 2006
Дата выхода
17 августа 2006 Россия Вест
17 августа 2006 Беларусь
30 ноября 2006 Германия
8 сентября 2006 Италия
17 августа 2006 Казахстан
11 августа 2006 США
17 августа 2006 Украина
11 октября 2006 Франция
22 августа 2007 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет $20 500 000
Сборы в мире $29 907 685
Производство Dimension Films, Distant Horizon, Neo Art & Logic
Другие названия
Pulse, Puls, Pulss, Пульс, Epafi me tous nekrous, Impuls, Impuls ucigas, Latidos, Mezsgye, Nabız, Nỗi Ám Ảnh Tâm Linh, Puerta al Infierno, Pulsas, Pulsations, Pulse - A Última Dimensão, Pulse - Du bist tot bevor du stirbst!, Pulse - La puerta de los muertos, Pulse (Conexión), Pulse: mensajes del más allá, Utrip groze, Επαφή με τους νεκρούς, Пулс, パルス, 連鎖信, Pulso, Conexión

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 19 голосов
4.7 IMDb
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Цитаты

Douglas Zieglar Последнее, чего ты хочешь — чтобы они добрались до тебя. Потому что, когда они схватят, они заберут у тебя волю жить. Всё, что делало тебя тобой, исчезнет. Ты не захочешь говорить, не захочешь двигаться. Ты станешь пустой оболочкой.

Наша рецензия

Жизнь – такая скука. Но все меняется, когда приходят ОНИ!.. (Затемнение. Странное потрескивание. Кошмарные физиономии в близлежащих зеркальных поверхностях. Страх и трепет, и ужас-ужас-ужас…) Мысль о том, что все зло – от компьютеров и мобильных телефонов, не очень нова за пределами кинематографа, однако на территории важнейшего из искусств она до сих пор не получала надлежащего наглядного воплощения. Поэтому когда японский режиссер и сценарист Киёси Куросава, однофамилец самого знаменитого из…

Отзывы о фильме

DEN 2 апреля 2015, 12:51
Думаю мнения людей, которые тащутся от Эмили Роуз говорят сами за себя, а вот за Пульс становится обидно когда его сравнивают с той бредятиной, под… Читать дальше…
Kisimiaka 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (CTPAHHuK, 26/08/2006 - 14:07:33):зы: Как и многие полагаю, должна быть вторая часть и тут же поддерживаю Kisimiak'у - это полный… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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