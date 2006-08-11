Несколько человек, после самоубийства их общего друга, получают письма по электронной почте, в которых говорится, что близится конец света. Потихоньку все они впадают в глубокую депрессию. Единственный человек, которому так и не удалось прочесть послание, Эмили, пытается удержать своих друзей от самоубийства. Но возможно ли это остановить или, быть может, конец света наступит из-за массовых самоубийств...
ПроизводствоDimension Films, Distant Horizon, Neo Art & Logic
Другие названия
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Douglas ZieglarПоследнее, чего ты хочешь — чтобы они добрались до тебя. Потому что, когда они схватят, они заберут у тебя волю жить. Всё, что делало тебя тобой, исчезнет. Ты не захочешь говорить, не захочешь двигаться. Ты станешь пустой оболочкой.
Наша рецензия
Жизнь – такая скука. Но все меняется, когда приходят ОНИ!.. (Затемнение. Странное потрескивание. Кошмарные физиономии в близлежащих зеркальных поверхностях. Страх и трепет, и ужас-ужас-ужас…) Мысль о том, что все зло – от компьютеров и мобильных телефонов, не очень нова за пределами кинематографа, однако на территории важнейшего из искусств она до сих пор не получала надлежащего наглядного воплощения. Поэтому когда японский режиссер и сценарист Киёси Куросава, однофамилец самого знаменитого из…
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