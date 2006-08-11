Douglas Zieglar Последнее, чего ты хочешь — чтобы они добрались до тебя. Потому что, когда они схватят, они заберут у тебя волю жить. Всё, что делало тебя тобой, исчезнет. Ты не захочешь говорить, не захочешь двигаться. Ты станешь пустой оболочкой.