Jeff Kohlver Слушай, я не тот монстр, каким ты меня считаешь. Но ладно, я переступил черту. Просто вызови полицию. Я сам сдамся.

Hayley Stark [как будто зачитывает заголовок] Милый педофил признает вину.

[говорит как адвокат защиты]

Hayley Stark «Ой, это не его вина. Он больной. У него зависимость.»

Jeff Kohlver Я отсижу. Разве не так должно быть?

Hayley Stark Да. Может быть. Может, дадут срок. Не знаю: терапия, лекарства, групповые встречи, уведомление соседей при переезде. Насколько это плохо, правда?

Jeff Kohlver Это разрушит мою карьеру, мою жизнь.