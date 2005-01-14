Хейли 14 лет, она не по годам умна и обожает песни Goldfrapp. Джефу 32, он обаятелен и успешно занимается фотографией. Познакомившись в онлайн-чате, герои договариваются о встрече, которая оборачивается для Джефа крайне неприятным опытом, ведь Хейли уверена, что мужчина – педофил и убийца ее недавно пропавшей подруги.
14-летняя "Лолита" знакомится в интеренете с 32-летним успешным фотографом Джефом Коулером. Он приглашает ее к себе домой. Подозревая, что Джефф является педофилом, и стремясь разоблачить его, она отвечает согласием…
|12 октября 2006
|Россия
|18+
|6 июля 2006
|Австралия
|R 18+
|12 октября 2006
|Беларусь
|22 сентября 2006
|Бразилия
|16
|16 июня 2006
|Великобритания
|21 сентября 2006
|Венгрия
|29 июня 2006
|Германия
|8 сентября 2006
|Дания
|16 июня 2006
|Ирландия
|12 мая 2006
|Испания
|12 октября 2006
|Казахстан
|22 сентября 2006
|Мексика
|29 июня 2006
|Нидерланды
|20 октября 2006
|Норвегия
|8 июня 2006
|Португалия
|14 января 2005
|США
|12 октября 2006
|Украина
|27 сентября 2006
|Франция
Фильм не разу не интересно смотреть, ну кто нечто не считая… Читать дальше…