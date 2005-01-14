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Постер фильма Леденец
6.7
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6.7

Леденец

, 2006
Hard Candy
США / триллер, драма / 18+
Постер фильма Леденец
6.7

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Хейли 14 лет, она не по годам умна и обожает песни Goldfrapp. Джефу 32, он обаятелен и успешно занимается фотографией. Познакомившись в онлайн-чате, герои договариваются о встрече, которая оборачивается для Джефа крайне неприятным опытом, ведь Хейли уверена, что мужчина – педофил и убийца ее недавно пропавшей подруги.

  • Впервые идея ленты появилась у продюсера Дэвида Хиггинса после прочтения статьи о нескольких случаях, когда юные японские девушки ловили педофилов «на живца».
  • Оригинальное название картины – Hard candy – на интернет-сленге используется для обозначения несовершеннолетней девочки.
  • Работа над фильмом продлилась чуть меньше трех недель.
  • На основе картины музыкальные группы Oomph! и Beneath the Sky сняли клипы на композиции Beim ersten Mal tut’s immer weh и Terror Starts at Home соответственно.
  • На Каталонском кинофестивале 2005 года лента получила призы в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший сценарий», а также зрительскую награду за лучший художественный фильм.
  • По словам исполнителя роли Хейли Эллиота Пейджа, ранее известного как Эллен Пейдж, знаковая красная толстовка из фильма в реальности была оранжевой. Красной ее сделали на этапе постпродакшена.

14-летняя "Лолита" знакомится в интеренете с 32-летним успешным фотографом Джефом Коулером. Он приглашает ее к себе домой. Подозревая, что Джефф является педофилом, и стремясь разоблачить его, она отвечает согласием…

В ролях

Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Jeff Kohlver
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Хейли Старк
Сандра О
Сандра О
Judy Tokuda
Одесса Рэй
Janelle Rogers
Гилберт Джон
Nighthawks Clerk
Cori Bright
Girl in Nighthawks
Режиссер Дэвид Слэйд
Сценарист Брайан Нельсон
Композитор Гарри Эскотт, Молли Найман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 5 августа 2006
Премьера в мире 14 января 2005
Дата выхода
12 октября 2006 Россия 18+
6 июля 2006 Австралия R 18+
12 октября 2006 Беларусь
22 сентября 2006 Бразилия 16
16 июня 2006 Великобритания
21 сентября 2006 Венгрия
29 июня 2006 Германия
8 сентября 2006 Дания
16 июня 2006 Ирландия
12 мая 2006 Испания
12 октября 2006 Казахстан
22 сентября 2006 Мексика
29 июня 2006 Нидерланды
20 октября 2006 Норвегия
8 июня 2006 Португалия
14 января 2005 США
12 октября 2006 Украина
27 сентября 2006 Франция
MPAA R
Бюджет $950 000
Сборы в мире $7 022 209
Производство Lionsgate, Vulcan Productions, Launchpad Productions
Другие названия
Hard Candy, Niña mala, 網交陷阱, Ab-nabat, Capcanã fatalã, Cukorfalat, Dulce venganza, Dur à croquer, Gorki slatkiš, Ledene, Ledinukas, Lolipop, Menina Má.Com, Prepovedan sadez, Pułapka, Stimeno paihnidi, Sukaria Kasha, V pasci, V pasti, Viên Kẹo Khó Xơi, Στημένο παιχνίδι, Горки слаткиш, Леденец, Опасна невинност, Тверда цукерка, 하드 캔디, ハードキャンディ, 水果硬糖, Menina Má Ponto Com

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Обновлено 15 декабря 2023

Цитаты

Jeff Kohlver Слушай, я не тот монстр, каким ты меня считаешь. Но ладно, я переступил черту. Просто вызови полицию. Я сам сдамся.
Hayley Stark [как будто зачитывает заголовок] Милый педофил признает вину.
[говорит как адвокат защиты]
Hayley Stark «Ой, это не его вина. Он больной. У него зависимость.»
Jeff Kohlver Я отсижу. Разве не так должно быть?
Hayley Stark Да. Может быть. Может, дадут срок. Не знаю: терапия, лекарства, групповые встречи, уведомление соседей при переезде. Насколько это плохо, правда?
Jeff Kohlver Это разрушит мою карьеру, мою жизнь.
Hayley Stark А разве Роман Полански недавно не получил Оскар?

Отзывы о фильме

Halyava 2 апреля 2015, 12:51
И как такой бредовый фильм может произвести хоть какое то позитивное впечатление??
Фильм не разу не интересно смотреть, ну кто нечто не считая… Читать дальше…
Antiledenec 2 апреля 2015, 12:51
Не понимаю, как такой фильм может понравится? Не, ну понятно что любой фильм кому-то понравится, но тут такое ощущение, что он понравился половине… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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