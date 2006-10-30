Участник Международного кинофестиваля в Токио, Серебряная ладья («Выборгский счет»), «Окно в Европу».
Саундтрэк: Алексей Шелыгин («Бой с тенью», «Бригада», «Прорыв», «Небо. Самолет. Девушка», «Знаки любви»).
Производство фильма поддерживалось Всероссийским общественным движением ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и лично Президентом Движения, Губернатором МО, Героем Советского Союза Б.В. Громовым.
Художник-дипломник ловит кайф, расписывая в стиле граффити стенки столичной подземки. Но у улицы свои законы, надо знать территорию. В разборке с местными байкерами Андрей получает подбитый глаз, подвернутую ногу и лишается поездки в Италию с выпускным курсом и любимой девушкой. Вместо Венеции Андрея отправляют писать родные просторы в провинцию. Но и здесь он не может обойтись без приключений, только они уже совсем другие…
|30 октября 2006
|Россия
|Парадиз
|16+
|1 ноября 2006
|Беларусь
|1 ноября 2006
|Казахстан
|1 ноября 2006
|Украина
Клизю жалко. один из двух моих любимых персонажей. зато… Читать дальше…