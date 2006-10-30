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Постер фильма Граффити
Постер фильма Граффити
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Граффити

Граффити

Graffiti 18+
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О фильме

Участник Международного кинофестиваля в Токио, Серебряная ладья («Выборгский счет»), «Окно в Европу».

Саундтрэк: Алексей Шелыгин («Бой с тенью», «Бригада», «Прорыв», «Небо. Самолет. Девушка», «Знаки любви»).

Производство фильма поддерживалось Всероссийским общественным движением ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и лично Президентом Движения, Губернатором МО, Героем Советского Союза Б.В. Громовым.

Художник-дипломник ловит кайф, расписывая в стиле граффити стенки столичной подземки. Но у улицы свои законы, надо знать территорию. В разборке с местными байкерами Андрей получает подбитый глаз, подвернутую ногу и лишается поездки в Италию с выпускным курсом и любимой девушкой. Вместо Венеции Андрея отправляют писать родные просторы в провинцию. Но и здесь он не может обойтись без приключений, только они уже совсем другие…

Граффити - трейлер 1
Граффити  трейлер 1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 30 октября 2006
Дата выхода
30 октября 2006 Россия Парадиз 16+
1 ноября 2006 Беларусь
1 ноября 2006 Казахстан
1 ноября 2006 Украина
Сборы в мире $410 317
Производство Третье Тысячелетие
Другие названия
Graffiti, Grafiti, Граффити
Режиссер
Игорь Апасян
В ролях
Андрей Новиков
Виктор Перевалов
Сергей Потапов
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева
Александр Ильин
Александр Ильин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Jerikko 2 апреля 2015, 12:51
фильм прекрасный. я ожидал совсем другого, но это просто невъeбeнно охреренская лента.



Клизю жалко. один из двух моих любимых персонажей. зато… Читать дальше…
lUDA 2 апреля 2015, 12:51
😂 Klassnoe kino. Gorzhus' Rossiei.
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Граффити - трейлер 1
Граффити Трейлер 1
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Граффити Трейлер 2
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