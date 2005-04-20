Малу и Хорхито дружат с самого рождения. Они друзья не разлей вода. Однако их родители, которым это не нравится, хотят разлучить детей. Тогда мальчик и девочка решают убежать от своих родных, чтобы сохранить дружбу и посмотреть мир. И вот в одно прекрасное утро маленькие беглецы Малу и Хорхито отправляются в опасное путешествие...
СтранаКуба
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска2005
Премьера в мире20 апреля 2005
Дата выхода
20 апреля 2006
Россия
20 апреля 2006
Беларусь
20 апреля 2006
Казахстан
20 апреля 2005
США
20 апреля 2006
Украина
Сборы в мире$188 539
ПроизводствоQuad, DDC Films LLC, TVC Casa Productora