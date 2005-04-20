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Постер фильма Маленькие беглецы
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Киноафиша Фильмы Маленькие беглецы

Маленькие беглецы

Viva Cuba 18+
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О фильме

Малу и Хорхито дружат с самого рождения. Они друзья не разлей вода. Однако их родители, которым это не нравится, хотят разлучить детей. Тогда мальчик и девочка решают убежать от своих родных, чтобы сохранить дружбу и посмотреть мир. И вот в одно прекрасное утро маленькие беглецы Малу и Хорхито отправляются в опасное путешествие...
Страна Куба
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 20 апреля 2005
Дата выхода
20 апреля 2006 Россия
20 апреля 2006 Беларусь
20 апреля 2006 Казахстан
20 апреля 2005 США
20 апреля 2006 Украина
Сборы в мире $188 539
Производство Quad, DDC Films LLC, TVC Casa Productora
Другие названия
Viva Cuba, ¡Viva Cuba!, Viva Kuba, Маленькие беглецы
Режиссер
Хуан-Карлос Кремата Мальберти
В ролях
Малу Таррау Броше
Луиза-Мария Хименес Родригес
Хорхе Мило
Альбертико Пухольс Акоста
Лариса Вега Аламар
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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