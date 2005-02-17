Sami Игра на пианино сводит тебя с ума. Прекрати сейчас же!

Thomas Seyr Ничто меня не сводит с ума. Я не схожу с ума. Я в ударе. Чувствую себя отлично, разве не видишь? Это важно, я серьезно.

Sami Ты собираешься на пианино бабло рубить?

Thomas Seyr Не пианино, а пиано! Это не про деньги, это про искусство.

Sami Что нам с этого? Ты на все встречи будешь приходить и говорить: «Привет, ребята, я играл на пианино». Чёрт, я лучше на банджо сыграю.