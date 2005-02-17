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Постер фильма Мое сердце биться перестало
6.9
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6.9

Мое сердце биться перестало

, 2005
De battre mon coeur s est arrete
Франция / драма / 18+
Постер фильма Мое сердце биться перестало
6.9

Причины посмотреть

О фильме

оригинальная копия (французский язык) с субтитрами

Тому 28 лет и ему уготовано продолжать дело своего отца: заниматься недвижимостью, этим подлым и порою жестоким бизнесом. Но случайная встреча внушает ему надежду, что он может, как его мать, стать концертирующим пианистом. Он начинает серьезно готовиться к прослушиванию и занимается с китайской пианисткой-виртуозом. Она ни слова не говорит по-французски, музыка единственное их средство общения. Но вскоре ему становится трудно совладать с давлением отвратительного и опасного мира его повседневной работы...

В ролях

Ромен Дюрис
Ромен Дюрис
Thomas Seyr
Ор Атика
Ор Атика
Aline
Нильс Ареструп
Нильс Ареструп
Robert Seyr
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Minskov's Girlfriend
Жонатан Заккаи
Fabrice
Эммануэль Дево
Эммануэль Дево
Chris
Лин Дэн Пэм
Miao Lin
Жиль Коэн
Жиль Коэн
Sami
Антон Яковлев
Minskov
Agnès Aubé
Woman
Режиссер Жак Одиар
Сценарист Джеймс Тобак, Жак Одиар, Тонино Бенаквиста
Композитор Александр Депла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 31 октября 2025
Премьера в мире 17 февраля 2005
Дата выхода
6 апреля 2006 Россия Кино без границ
11 ноября 2005 Австрия
15 июня 2006 Аргентина
6 апреля 2006 Беларусь
6 апреля 2005 Бельгия
12 мая 2006 Болгария
9 сентября 2005 Бразилия
4 ноября 2005 Великобритания
11 мая 2006 Венгрия
22 сентября 2005 Германия
9 декабря 2005 Гонконг
24 ноября 2005 Греция
18 ноября 2005 Дания
30 мая 2007 Египет
27 апреля 2006 Израиль
4 ноября 2005 Ирландия
28 апреля 2006 Испания
11 ноября 2005 Италия
6 апреля 2006 Казахстан
13 апреля 2007 Мексика
21 июля 2005 Нидерланды
10 марта 2006 Норвегия
24 марта 2006 Польша
18 августа 2005 Португалия
10 марта 2006 Румыния
27 июля 2006 Сингапур
24 августа 2006 Таиланд
25 ноября 2005 Тайвань
6 апреля 2006 Украина
21 апреля 2006 Финляндия
16 марта 2005 Франция
8 декабря 2005 Швейцария
13 января 2006 Швеция
7 декабря 2006 Эстония
15 декабря 2016 Южная Корея 15
8 октября 2005 Япония
Бюджет €5 300 000
Сборы в мире $11 757 109
Производство Why Not Productions, Sédif Productions, France 3 Cinéma
Другие названия
De battre mon coeur s'est arrêté, The Beat That My Heart Skipped, Der wilde Schlag meines Herzens, De battre mon cœur s'est arrêté, De latir mi corazón se ha parado, De tant bategar se m'ha parat el cor, De Tanto Bater Meu Coração Parou, De Tanto Bater o Meu Coração Parou, Det slag mit hjerte sprang over, El latido de mi corazón, Halálos szívdobbanás, Kalbim bir an durdu, Kun sydän lakkaa lyömästä, Libby hehsir pe'ima, Mitt hjärtas förlorade slag, Mitt hjertes tapte slag, Otkucaj koji je moje srce preskocilo, Şi inima mi se opri în loc, Tlkot môjho srdca sa zastavil, Tlukot mého srdce se zastavil, Tutti i battiti del mio cuore, W rytmie serca, Ο χτύπος που έχασε η καρδιά μου, І серце моє завмерло, Мое сердце биться перестало, Сърцето ми спря да бие, 我心遺忘的節奏, 真夜中のピアニスト

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 26 декабря 2023

Цитаты

Sami Игра на пианино сводит тебя с ума. Прекрати сейчас же!
Thomas Seyr Ничто меня не сводит с ума. Я не схожу с ума. Я в ударе. Чувствую себя отлично, разве не видишь? Это важно, я серьезно.
Sami Ты собираешься на пианино бабло рубить?
Thomas Seyr Не пианино, а пиано! Это не про деньги, это про искусство.
Sami Что нам с этого? Ты на все встречи будешь приходить и говорить: «Привет, ребята, я играл на пианино». Чёрт, я лучше на банджо сыграю.
Thomas Seyr Это выше твоего понимания

Отзывы о фильме

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