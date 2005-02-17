оригинальная копия (французский язык) с субтитрами
Тому 28 лет и ему уготовано продолжать дело своего отца: заниматься недвижимостью, этим подлым и порою жестоким бизнесом. Но случайная встреча внушает ему надежду, что он может, как его мать, стать концертирующим пианистом. Он начинает серьезно готовиться к прослушиванию и занимается с китайской пианисткой-виртуозом. Она ни слова не говорит по-французски, музыка единственное их средство общения. Но вскоре ему становится трудно совладать с давлением отвратительного и опасного мира его повседневной работы...
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