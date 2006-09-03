Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 6.9
3 постера
Киноафиша Фильмы Как узнать своих святых

Как узнать своих святых

A Guide to Recognizing Your Saints 18+
О фильме

Герой, выросший в криминальном районе, наблюдает как его друзья попадают в тюрьму или умирают от наркотиков, попутно пытаясь понять, благодаря кому или чему он сам «выжил в квартал

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 2 марта 2007
Премьера в мире 3 сентября 2006
Дата выхода
3 сентября 2006 Россия 16+
29 сентября 2006 Бразилия
13 марта 2008 Германия
8 июня 2007 Испания
3 сентября 2006 Казахстан
29 сентября 2006 Норвегия 15
13 октября 2006 Португалия
29 сентября 2006 США
3 сентября 2006 Украина
12 февраля 2007 Франция
MPAA R
Сборы в мире $2 035 468
Производство Belladonna Productions, Truly Original, Xingu Films
Другие названия
A Guide to Recognizing Your Saints, Tus santos y tus demonios, Cum sa-ti recunosti sfintii, Egheiridio anagnorisis agion, Gidas, kaip atpažinti savo nuodemes, Guida per riconoscere i tuoi santi, Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu, Il était une fois dans le Queens, Kids in den Straßen New Yorks, Kuidas ära tunda oma pühakuid, Memorias de Queens, Memòries de Queens, Őrangyallal, védtelenül, Queens - kovat korttelit, Santos e Demônios, Tavu sveto celvedis, Vodič za prepoznavanje svetaca, Wszyscy twoi święci, Εγχειρίδιο αναγνώρισης αγίων, Водич за препознавање светаца/Vodič za prepoznavanje svetaca, Как узнать своих святых, Як впізнати своїх святих, シティ・オブ・ドッグス, 放下屠刀
Режиссер
Дито Монтиель
Дито Монтиель
В ролях
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Джулия Гарро
Элеанор Хендрикс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Как узнать своих святых
Воспоминания неудачника 7.1
Воспоминания неудачника (2008)
Война 5.9
Война (2016)
Бой без правил 5.8
Бой без правил (2009)
Опасный квартал 6.1
Опасный квартал (2011)
Бобби 7.3
Бобби (2006)
Солист 6.7
Солист (2009)
Проделки в колледже 7.1
Проделки в колледже (2007)
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус 5.7
Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус (2006)
Двенадцатилетние 7.8
Двенадцатилетние (2005)
Поющий детектив 6.3
Поющий детектив (2003)
Пули над Бродвеем 7.0
Пули над Бродвеем (1994)
Эмпайр Стэйт 5.8
Эмпайр Стэйт (2013)

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
Кадры из фильма
