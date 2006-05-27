Лабиринт Фавна, 2006

- Фавн – в древнеримской мифологии бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов и охотников. В древнегреческой мифологии ему соответствует Пан. Он представлялся древним грекам безобразным, покрытым волосами, с рогами и козлиными копытами, бородой и хвостом, вызывал ужас (отсюда выражение «панический страх»).
Испания, 1944 год. Офелия – одинокая и мечтательная девочка, живущая с матерью и отчимом – военным офицером, получившим приказ очистить один сельский район от повстанцев. Находясь все время в одиночестве, разочарованная в реальном мире девочка полностью погружается в свой полный тайн воображаемый мир, населенный сказочными существами.
Драма чистой воды.Что-же касается оригинальность фильма как жанра(смесь драмы+немного сказки+немного ужасов)-есть… Читать дальше…