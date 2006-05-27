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Лабиринт Фавна Лабиринт Фавна
Киноафиша Фильмы Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El

Лабиринт Фавна, 2006

2006 / Мексика / Испания / США
7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть О фильме

- Фавн – в древнеримской мифологии бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов и охотников. В древнегреческой мифологии ему соответствует Пан. Он представлялся древним грекам безобразным, покрытым волосами, с рогами и козлиными копытами, бородой и хвостом, вызывал ужас (отсюда выражение «панический страх»).

Испания, 1944 год. Офелия – одинокая и мечтательная девочка, живущая с матерью и отчимом – военным офицером, получившим приказ очистить один сельский район от повстанцев. Находясь все время в одиночестве, разочарованная в реальном мире девочка полностью погружается в свой полный тайн воображаемый мир, населенный сказочными существами.

7.4 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 30 ноября 2006
Премьера онлайн 22 октября 2021
Премьера в мире 27 мая 2006
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Гильермо дель Торо
Гильермо дель Торо
В ролях
Ивана Бакеро
Ивана Бакеро
Даг Джонс
Даг Джонс
Ариадна Гиль
Марибель Верду
Марибель Верду
Алекс Ангуло
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лабиринт Фавна 2 постера
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Лабиринт Фавна смотреть онлайн

Лабиринт Фавна
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
В общем: СМОТРЕТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ
Драма чистой воды.Что-же касается оригинальность фильма как жанра(смесь драмы+немного сказки+немного ужасов)-есть… Читать дальше…
Sham 2 апреля 2015, 12:51
Находясь все время в одиночестве, разочарованная в реальном мире девочка полностью погружается в свой полный тайн воображаемый мир, населенный… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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15 февраля 2022 14:48
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