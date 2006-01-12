Другой мир II: Эволюция, 2006

Пока война между вампирами и ликанами продолжается, прекрасная вампирша Селена, бывшая участница отряда Торговцев смертью, и Майкл, гибрид вампира и оборотня, начинают работать вместе, чтобы раскрыть самые темные секреты своих родословных. В этой древней вражде между двумя племенами, начавшейся в далеком 1202 году, они должны узнать о деяниях своих предков, чтобы положить конец бессмысленному кровопролитию. Но смогут ли герои остановить войну, когда в битву вступит Маркус, древнейший и сильнейший из вампиров, соскучившийся по вкусу крови?
В зловещем ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не утихает беспощадная борьба между двумя кланами властителей мрака – вампирами и оборотнями. Настала пора узнать об истоках вековой вражды, ставшей для вампира-воительницы Селин и Майкла, полуоборотня–получеловека, проклятьем и смыслом существования! Сражаясь с могущественными врагами из обоих кланов, древними магистрами смерти, они познают кровавую интригу и запретную любовь, чтобы в сумраке ночи раскрыть тайну своего происхождения и своего наследия. Их ждет великая битва, которая покончит с вечным противостоянием – последняя схватка ради окончания всех войн, в которой бессмертные должны понести кару и расплатиться за свои злодеяния...
и там было 3 гроба в "коттедже"...
1я часть была куда лучше.✊