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Другой мир II: Эволюция Другой мир II: Эволюция
Киноафиша Фильмы Другой мир II: Эволюция
Underworld: Evolution

Другой мир II: Эволюция, 2006

2006 / США
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пока война между вампирами и ликанами продолжается, прекрасная вампирша Селена, бывшая участница отряда Торговцев смертью, и Майкл, гибрид вампира и оборотня, начинают работать вместе, чтобы раскрыть самые темные секреты своих родословных. В этой древней вражде между двумя племенами, начавшейся в далеком 1202 году, они должны узнать о деяниях своих предков, чтобы положить конец бессмысленному кровопролитию. Но смогут ли герои остановить войну, когда в битву вступит Маркус, древнейший и сильнейший из вампиров, соскучившийся по вкусу крови?

  • Маленькая девочка, которая играет юную Селену, – это Лили Мо Шин, родная дочь Кейт Бекинсейл, исполнившей роль Селены, и актера Майкла Шина.
  • Во время съемок сцены, где Селин и Майкл с тоской смотрят друг на друга, режиссер Лен Уайзман удивил актеров и команду, включив песню Брайана Адамса «Все, что я делаю (я делаю для тебя)», над которой начала смеяться вся съемочная площадка. 
  • Зите Гёрг, сыгравшей Амелию, пришлось перезаписать все свои реплики, потому что студийные микрофоны не могли уловить ее голос.
  • На стуле Кейт Бекинсейл вместо ее имени было написано «Моя конфетка», причем надпись была окружена крошечными сердечками.
  • Тони Карран, сыгравший первого вампира Маркуса, изобразил чистокровного вампира по имени Жрец в фильме «Блэйд-2».

В зловещем ночном мире, скрытом от взора простых смертных, не утихает беспощадная борьба между двумя кланами властителей мрака – вампирами и оборотнями. Настала пора узнать об истоках вековой вражды, ставшей для вампира-воительницы Селин и Майкла, полуоборотня–получеловека, проклятьем и смыслом существования! Сражаясь с могущественными врагами из обоих кланов, древними магистрами смерти, они познают кровавую интригу и запретную любовь, чтобы в сумраке ночи раскрыть тайну своего происхождения и своего наследия. Их ждет великая битва, которая покончит с вечным противостоянием – последняя схватка ради окончания всех войн, в которой бессмертные должны понести кару и расплатиться за свои злодеяния...

7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 2 февраля 2006
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 12 января 2006
Возраст 18+
Прокатчик Пирамида
Режиссер
Лен Уайзман
Лен Уайзман
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Билл Найи
Билл Найи
Шэйн Бролли
Майкл Шин
Майкл Шин
Тони Керран
Тони Керран
Все актеры и съемочная группа
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Другой мир II: Эволюция смотреть онлайн

Другой мир II: Эволюция
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Снежный 2 апреля 2015, 12:51
А мне казалось была такая фраза - "двое спят - один правит"

и там было 3 гроба в "коттедже"...
LexSmit 2 апреля 2015, 12:51
Меня фильм разочаровал... слишком мало сабытий... скучно.

1я часть была куда лучше.✊
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