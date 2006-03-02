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Знаки любви

Znaki lyubvi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Глубокой ночью на окраине Москвы встречаются трое колдунов. Они уже давно вынуждены работать друг против друга. Конфликт, в который вовлечены лучшие колдовские силы столицы, является банальным любовным треугольником. Алексей – завидный мужчина и неплохо зарабатывает, его жена Маша, закомплексованная и неуверенная в себе молодая женщина, давно живет только интересами семьи, а любовница Ирина не остановится ни перед чем, ради того, чтобы занять ее место. Жена наводит порчу на любовницу мужа, любовница ставит на себя защиту, вместе они привораживают мужа. Ни одна из сторон не намерена уступать. Решив взять дело в свои руки, колдуны приходят к мудрому решению: семью следует сохранить, устроив личную жизнь Ирины иным способом. Во время спиритического сеанса на связь выходит дух итальянского авантюриста Джакомо Казановы. Колдуны должны материализовать его в своем мире. Они находят тело для Казановы в одной из больниц: бандитский авторитет по кличке Яша-Слон, уже два месяца находящийся в коме после тяжелого ранения. И вот, однажды ночью, дух великого любовника вселяется в тело бандита... Однако неожиданно события начинают развиваться совсем не так, как было задумано. Казанова случайно встречает Машу и влюбляется в нее...
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 2 марта 2006
Дата выхода
2 марта 2006 Россия Каскад
2 марта 2006 Беларусь
2 марта 2006 Казахстан
2 марта 2006 Украина
Сборы в мире $673 308
Производство Independent Film Channel (IFC)
Другие названия
Znaki lyubvi, Aşk İşaretleri, Love Signs, Mīlas zīmes, Signs of Love, Знаки любви
Режиссер
Владимир Мирзоев
Владимир Мирзоев
В ролях
Максим Суханов
Максим Суханов
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Анна Чурина
Анна Чурина
Наталья Швец
Наталья Швец
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Адель 2 апреля 2015, 12:51
Фильм презамечательнейший!!!
Операторская работа очень порадовала.
Монтаж немного подкачал правда...
Суханов -как впрочем и всегда - нет слов!
Не… Читать дальше…
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