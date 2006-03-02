Глубокой ночью на окраине Москвы встречаются трое колдунов. Они уже давно вынуждены работать друг против друга. Конфликт, в который вовлечены лучшие колдовские силы столицы, является банальным любовным треугольником. Алексей – завидный мужчина и неплохо зарабатывает, его жена Маша, закомплексованная и неуверенная в себе молодая женщина, давно живет только интересами семьи, а любовница Ирина не остановится ни перед чем, ради того, чтобы занять ее место. Жена наводит порчу на любовницу мужа, любовница ставит на себя защиту, вместе они привораживают мужа. Ни одна из сторон не намерена уступать. Решив взять дело в свои руки, колдуны приходят к мудрому решению: семью следует сохранить, устроив личную жизнь Ирины иным способом. Во время спиритического сеанса на связь выходит дух итальянского авантюриста Джакомо Казановы. Колдуны должны материализовать его в своем мире. Они находят тело для Казановы в одной из больниц: бандитский авторитет по кличке Яша-Слон, уже два месяца находящийся в коме после тяжелого ранения. И вот, однажды ночью, дух великого любовника вселяется в тело бандита... Однако неожиданно события начинают развиваться совсем не так, как было задумано. Казанова случайно встречает Машу и влюбляется в нее...

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