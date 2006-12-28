Жара, 2019

Фильм «Жара» сняла режиссер Дуня Лисова, а главную роль сыграла дебютантка большого кино Диана Пожарская. Кроме Дианы в картине появятся звезды российской эстрады, ведь картина снималась во время популярного летнего фестиваля «Жара» в Баку. Поэтому в «Жаре» можно будет увидеть Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и многих других.
Сюжет расскажет о девушке по имени Даша. Она – талантливая молодая певица, которая победила в вокальном телешоу. Что-то не поделив со своим продюсером, Даша решает сбежать и находит массу приключений в солнечном Баку. Лето, новые возможности и друзья сделают девушку по-настоящему счастливой.
- Съемки фильма прошли летом 2018 года в столице Азербайджана во время одноименного международного музыкального фестиваля.
- Генеральный продюсер фильма – Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов. Он также является организатором фестиваля Жара.
Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.