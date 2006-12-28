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Жара Жара
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Жара, 2019

2019 / Россия
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Приключения молодой певицы Даши в солнечном Баку.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Жара» сняла режиссер Дуня Лисова, а главную роль сыграла дебютантка большого кино Диана Пожарская. Кроме Дианы в картине появятся звезды российской эстрады, ведь картина снималась во время популярного летнего фестиваля «Жара» в Баку.  Поэтому в «Жаре» можно будет увидеть Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и многих других.

Сюжет расскажет о девушке по имени Даша. Она – талантливая молодая певица, которая победила в вокальном телешоу. Что-то не поделив со своим продюсером, Даша решает сбежать и находит массу приключений в солнечном Баку. Лето, новые возможности и друзья сделают девушку по-настоящему счастливой.

- Съемки фильма прошли летом 2018 года в столице Азербайджана во время одноименного международного музыкального фестиваля.

- Генеральный продюсер фильма – Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов. Он также является организатором фестиваля Жара.

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству – молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 декабря 2006
Премьера в мире 28 декабря 2006
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
В ролях
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Григорий Лепс
Григорий Лепс
Тимати
Тимати
Николай Басков
Николай Басков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жара 1 постер
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Жара смотреть онлайн

Жара
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Наша рецензия
Каждый год в Баку проводится эстрадный фестиваль «Жара», на котором выступают как трилобиты русской сцены вроде Киркорова и Агутина, так и новые актуальные «фрешмены». В число таких новичков и входит Даша Стеклова (Диана Пожарская), победительница шоу «Голос». Среди Лепса, Баскова и Тимати она чуть ли не хедлайнер, её исполнения хита «Каждой клеточкой» ждут все. Но у Даши тяжело на душе. Она не хочет петь ту попсу, которую ей навязывает продюсер и…
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aleksvas35 7 сентября 2019, 00:18
Очень хороший фильм.
Валерия Духанина 8 сентября 2019, 19:03
Сходили в выходные на фильм «Жара»! Очень добрый и милый фильм! Про то, как нужно не сдаваться и идти к своей мечте. И мои любимые актеры - Диана… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
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