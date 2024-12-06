«Злая: Сказка о ведьме Запада»: Рецензия Киноафиши

«Злая: Сказка о ведьбе Запада» — масштабная адаптация одноименного бродвейского мюзикла (второе по кассовым сборам шоу на Бродвее, идущее на сцене уже 23 года), основанного на романе Грегори Магвайра «Ведьма. Жизнь и времена Западной колдуньи из страны Оз» (1995). Однако это только часть цепочки: книга является своего рода фанфиком по классической сказке Л. Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз», а еще больше — по ее культовой экранизации 1939 года.

Этот сюжет, насчитывающий более чем вековую историю, с каждым поколением обрастает все большим числом фанатов. И если в США зеленые частички «Злой» уже встроились в культурный код, то в России это влияние несравнимо скромнее. Напеть Popular и Defying Gravity посреди ночи смогут лишь отчаянные поклонники мюзиклов или миллениалы, выросшие на сериале «Хор». Для тех же, кто не понимает, о чем вся эта суета, стоит объяснить, как «Злая» встраивается в классический фильм о Дороти и Тотошке.

Девочка и щенок успешно возвращаются домой после того, как главная героиня облила водой Злую ведьму Запада. Здесь и вступает «Злая». Добрая ведьма Глинда прилетает к манчкинам в мыльном пузыре, чтобы подтвердить слухи: ведьма действительно мертва. Народ торжествует, но голос из толпы вопрошает: неужели прекрасная добрая Глинда действительно когда-то якшалась с зеленокожим врагом? Ответ на этот вопрос разворачивается во флешбэке длиной два часа сорок минут, раскрывающем природу зла: рождаются ли люди с тьмой в душе или их такими делает общество?

Мы переносимся в университет Шиз, куда зеленая девушка Эльфаба сопровождает свою младшую сестру, но вскоре остается учиться сама. Случается это потому, что грозная директриса Моррибль (Мишель Йео, компенсирующая этим фильмом провал «Школы добра и зла») видит в Эльфабе огромный потенциал. Но при этом подселяет Эльфабу к Глинде — смеси Малфоя и Реджины Джордж. Идеальная белокурая девчонка делает пребывание Эльфабы в университете невыносимым, подчеркивая дихотомию добра и зла в фильме. Пока одну, дисциплинированную ученицу, не любят лишь за внешний вид, другую, с внешностью противоположной, но скверным характером, ценят и обожают. Как нам уже известно, именно первая станет Злой ведьмой, а вторая — Доброй.

На экране противоположности сталкиваются не только в характерах, но и в визуальной палитре. Рафинированное изображение спотыкается о готический стиль и острую шляпу Эльфабы. Насыщенность и богатство изображения — именно то, что должно было возвысить экранизацию над мюзиклом, учитывая, что сюжет, песни и диалоги остаются теми же. Режиссеру Джону М. Чу, набившему руку на франшизе «Шаг вперед» и мюзикле «На высоте мечты», приходится работать без того же количества профессиональных танцоров, но со множеством CGI-элементов. К сожалению, камера не всегда идеально захватывает происходящее, часто концентрируясь на крупных планах и оставляя масштабные декорации в размытии на фоне. Но наряды и грим, попадающие в прицел оператора активнее всего, достаточно прекрасны, чтобы зритель мог прикрыть глаза на недочеты.

Отличает эту экранизацию от бродвейской постановки и более детальное внимание к теме угнетения говорящих животных в стране Оз. Старый мир, где животные и люди жили на равных, сменяется новым порядком: животных ограничивают в свободе, лишая права на речь. Мудрый козел, работающий учителем истории, становится первой жертвой этих репрессий. Его судьба, такого же андердога, вызывает в Эльфабе праведный гнев и стимулирует поскорее осуществить свою мечту, встретившись с Волшебником из Изумрудного города. Эта арка получается неуклюжей в сравнении с динамикой сближения двух противоположностей — Эльфабы и Глинды.

Певица Ариана Гранде, редко появляющаяся на экранах за пределами выпусков SNL, демонстрирует превосходное чувство физической комедии, умудряясь смешить зрителя даже десятым эффектным взмахом своих кукольных волос. В тандеме с лауреаткой премии «Тони» Синтией Эриво ее игра раскрывается еще ярче. Актрисы создают дуэт, в котором любовно-ненавистный обмен взглядами и замечаниями позволяет каждой из них становиться лучше. Глинда, как и обещает текст одного из главных хитов, действительно делает Эльфабу «популярнее», но и сама трансформируется в Добрую ведьму лишь благодаря влиянию своей необычной соседки.

Некоторые сюжетных линии, увы, отдают свежим пластиком, а что вообще изучают студенты в университете Шиз, так и останется загадкой. Тем не менее, при умножении минусов на проверенные временем бродвейские суперхиты и ощутимую химию между главными актрисами, «Злой» удается стать до мурашек очаровательным произведением. Оно создано с огромной любовью ко всем предыдущим прочтениям этой истории и выстраивает яркий, волшебный мир, способный вновь пробудить у взрослых детский восторг от попадания в настоящую сказку. Внушительный хронометраж фильма пролетает незаметно — прямое доказательство того, как всем элементам картины удается выстроиться в гармоничный ряд. А разделение истории на две части воспринимается скорее как продление праздника. Да, вместо театрального антракта в 15 минут зрителям придется сидеть в фойе целый год, но «Злая» — словно билет в мечту о счастливом детстве — в мир, где есть место для всех непонятых и отвергнутых, а эта мечта точно стоит ожидания.