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Матадор Матадор
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The Matador

Матадор, 2005

2005 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

В мексиканском баре случайно сталкиваются два американца. Бутылка текилы быстро развязывает героям языки, поэтому вскоре они узнают друг о друге абсолютно все. Джулиан Ноубл – профессиональный киллер, у которого в жизни нет ничего, кроме его весьма специфической работы. Денни Райт, напротив, – примерный семьянин и законопослушный бизнесмен, вот только фортуна не спешит ему благоволить. Смерть сына, проблемы с домом, нелепо провалившаяся сделка – мужчине не везет буквально по всем фронтам. Чтобы немного развлечь нового знакомого, Джулиан предлагает ему отправиться на корриду. Герои расстаются друзьями, и кто бы мог предположить, что вскоре Денни придется спасать Джулиану жизнь…

  • Съемки фильма заняли всего 40 дней. 
  • Сомбреро, которое во время съемок носил Пирс Броснан (Джулиан Ноубл), позднее было продано на аукционе за 22 000 долларов.
  • Пирс Броснан и Филип Бейкер Холл (мистер Рэнди) снимались вместе в фильмах «Умри, но не сейчас» (2002), «Как заниматься любовью по-английски» (2014), «Иностранец» (2017).
  • Хоуп Дэвис (Кэролайн Рат) на момент съемок была беременна.
  • Режиссер Ричард Шепард ранее снял фильм «Мехико-Сити» (2000). В Мехико и его окрестностях разворачивается действие «Матадора».

Наемный убийца Джулиан Нобл приезжает в Мексику для выполнения очередного задания, но терпит неудачу. Его интересы пересекаются с ничем не примечательным бизнесменом из Денвера, у которого наметились проблемы с родными...

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 16 февраля 2006
Премьера в мире 12 мая 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $12 500 000
Режиссер
Ричард Шепард
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Грег Киннир
Грег Киннир
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Портиа Доусон
Морин Малдун
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Матадор 2 постера
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Матадор

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