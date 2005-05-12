Матадор, 2005

В мексиканском баре случайно сталкиваются два американца. Бутылка текилы быстро развязывает героям языки, поэтому вскоре они узнают друг о друге абсолютно все. Джулиан Ноубл – профессиональный киллер, у которого в жизни нет ничего, кроме его весьма специфической работы. Денни Райт, напротив, – примерный семьянин и законопослушный бизнесмен, вот только фортуна не спешит ему благоволить. Смерть сына, проблемы с домом, нелепо провалившаяся сделка – мужчине не везет буквально по всем фронтам. Чтобы немного развлечь нового знакомого, Джулиан предлагает ему отправиться на корриду. Герои расстаются друзьями, и кто бы мог предположить, что вскоре Денни придется спасать Джулиану жизнь…