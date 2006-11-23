Он живет в огромном мегаполисе и работает в солидной финансовой кампании. У него красавица жена, престижная машина, шикарный пентхаус. И не важно, что жена - начальник, да и работа давно не приносит удовольствия. Он просто привык. Он тайно строит дом у реки в далекой деревне, чтобы когда-нибудь отвезти туда жену и вместе вспомнить то время, когда в их жизни было то, что важнее денег: рассветы, друзья, байдарки, парное молоко… Он еще не знает, что правила установлены, роли расписаны, ошибки - исключены… Однажды он приходит домой слишком рано. Мгновение - и жизнь круто меняется. Предательство жены - и уже нечего терять. Он кладет в карман флэшку с информацией стоимостью 320 миллионов долларов, от которой зависит спокойствие и жизнь Больших Людей. Он едет в дом над рекой. Там будут байдарки, задушевный разговор и лучший друг. Но все это продлится недолго…