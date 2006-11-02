Обратный отсчет, 2006

Через 48 часов в центре Москвы прогремит взрыв, организатором теракта выступит небезызвестный террорист Хадид. Секретный агент передает эти сведения стражам порядка, а затем погибает, не успев назвать ни точное место преступления, ни предполагаемый способ. К расследованию подключается независимая оперативная группа, руководит которой полковник ФСБ Нечаев. Специалисты, собравшиеся в его команде, мало похожи на типичных представителей спецслужб, но только им под силу предотвратить грядущую трагедию. Вскоре из-за происков коллег группу отстраняют, тем не менее ребята продолжают вести независимое расследование и первыми обнаруживают цель…
Ровно через 48 часов в Москве прогремит взрыв. Это последняя информация, которую успел передать перед смертью погибший агент. К расследованию подключаются все спецслужбы, но особые надежды возлагают на недавно созданную независимую оперативную группу. В нее входят: юная девушка-хакер, когда-то взломавшая сервер Пентагона; бывший спецназовец, любящий скорость и адреналин; женщина-психолог, чьи внешние достоинства для многих затмевают и ее ум, и ее звание майора; и слепой сапер, которому нюх и интуиция заменяют зрение… И Старший – единственный, сумевший собрать их вместе и научившийся их контролировать. Только эта команда способна, зная, когда, вычислить кто, а главное где...
Снят прикольно, ничего особо не резало слух и глаззз
Единственное у меня вопросус к смотревшей аудитории:… Читать дальше…