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Обратный отсчет, 2006

2006 / Россия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Через 48 часов в центре Москвы прогремит взрыв, организатором теракта выступит небезызвестный террорист Хадид. Секретный агент передает эти сведения стражам порядка, а затем погибает, не успев назвать ни точное место преступления, ни предполагаемый способ. К расследованию подключается независимая оперативная группа, руководит которой полковник ФСБ Нечаев. Специалисты, собравшиеся в его команде, мало похожи на типичных представителей спецслужб, но только им под силу предотвратить грядущую трагедию. Вскоре из-за происков коллег группу отстраняют, тем не менее ребята продолжают вести независимое расследование и первыми обнаруживают цель…

  • Изначально планировалось, что фильм получит название «Четыре дня». Однако из-за изменений в сценарии создатели остановились на «Обратном отсчете». 
  • В 2008 году Оксана Акиньшина (Анна) и Леонид Ярмольник (Крот) вновь встретились на съемочной площадке фильма «Стиляги». 
  • Московская компания «Бука», занимающаяся разработкой отечественных компьютерных игр, выпустила одноименную игру по мотивам фильма. 
  • Андрей Мерзликин (Макс) и Андрей Ильин (Гришин) ранее снимались вместе в сериалах «Красная капелла» (2004) и «Ваша честь» (2006).

Ровно через 48 часов в Москве прогремит взрыв. Это последняя информация, которую успел передать перед смертью погибший агент. К расследованию подключаются все спецслужбы, но особые надежды возлагают на недавно созданную независимую оперативную группу. В нее входят: юная девушка-хакер, когда-то взломавшая сервер Пентагона; бывший спецназовец, любящий скорость и адреналин; женщина-психолог, чьи внешние достоинства для многих затмевают и ее ум, и ее звание майора; и слепой сапер, которому нюх и интуиция заменяют зрение… И Старший – единственный, сумевший собрать их вместе и научившийся их контролировать. Только эта команда способна, зная, когда, вычислить кто, а главное где...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 2 ноября 2006
Премьера в мире 2 ноября 2006
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Вадим Шмелев
Вадим Шмелев
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Максим Суханов
Максим Суханов
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Татьяна Шитова
Татьяна Шитова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Обратный отсчет 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Дико унылый фильм... сюжет понятен видимо только сценаристу - почему в ФСБ служат слепые минеры - зрячие не идут, что ли? или они экономят на… Читать дальше…
Goodbye 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился, живинький фильмец!
Снят прикольно, ничего особо не резало слух и глаззз
Единственное у меня вопросус к смотревшей аудитории:… Читать дальше…
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