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Изображая жертву Изображая жертву
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Изображая жертву, 2006

2006 / Россия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой и циничный бездельник Валя от скуки устраивается в милицию, где работает, изображая жертв преступлений во время следственных экспериментов. Абсурдные и страшные преступления, свидетелем которых он становится ежедневно, постепенно начинают негативно влиять на его психику. Кроме того, мать героя объявляет ему, что собирается съехаться с его дядей, который скоро станет его отчимом. Болезненные сны Вали порождают в его голове идею о том, что его родной, трагически погибший отец был отравлен дядей Валей, а мать находилась с ним в сговоре. Не желая становиться очередной жертвой их злодеяний, герой начинает планировать свою месть…

  • Роль в этой картине стала дебютной работой в кино Юрия Чурсина, исполнившего роль Вали. Ранее режиссер фильма Кирилл Серебренников задействовал его в нескольких своих театральных постановках, таких как «Откровенные полароидные снимки» и «Лес». Позже Чурсин снялся более чем в пятидесяти фильмах и телесериалах. 
  • Одной из важнейших составляющих авторского стиля картины стали анимационные эпизоды и многочисленные эффекты. Их созданием занимался режиссер анимации Роман Соколов, известный как один из авторов мультсериала «Смешарики». 
  • Знаменитый монолог капитана в исполнении Виталия Хаева в японском ресторане, позже ставший популярным интернет-мемом, был написан братьями Владимиром и Олегом Пресняковыми, самыми видными современными драматургами в России.

Живет себе Парень по имени Валя, вроде университет окончил, а подвизается в "ментовке", изображая в ходе следственных экспериментов жертв уголовных преступлений. Уморительно смешной фильм, где в роли убийц выступают звезды отечественного кино и шоу-бизнеса. Сумасшедшее действие, жесткий современный язык, комедия, где даже настоящие преступления превращаются в лихой стеб.

6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 8 июня 2006
Премьера в мире 8 июня 2006
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Марат Башаров
Марат Башаров
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Adi 2 апреля 2015, 12:51
Пошла на имя режиссера. Не ожидала,что увижу что-то настолько приличное. Фильм очень достойный. Не думаю,что герой кого-то ненавидит. Ему все… Читать дальше…
mmm 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень клевый, давно уже после просмотра не возникало желания купить двд, а тут возникло. Игра актеров блестящая, удивительно крута даже… Читать дальше…
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