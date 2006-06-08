Изображая жертву, 2006

Молодой и циничный бездельник Валя от скуки устраивается в милицию, где работает, изображая жертв преступлений во время следственных экспериментов. Абсурдные и страшные преступления, свидетелем которых он становится ежедневно, постепенно начинают негативно влиять на его психику. Кроме того, мать героя объявляет ему, что собирается съехаться с его дядей, который скоро станет его отчимом. Болезненные сны Вали порождают в его голове идею о том, что его родной, трагически погибший отец был отравлен дядей Валей, а мать находилась с ним в сговоре. Не желая становиться очередной жертвой их злодеяний, герой начинает планировать свою месть…