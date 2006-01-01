Супруги Воздвиженские женаты уже восемь лет, но судьба никак не подарит им столь желанного ребенка. И вот происходит чудо – у них рождается сын Филипп, но тут на свет выплывает ужасная правда: супруг узнает, что сын не от него. Воздвиженский решает уйти от неверной жены, но после родов она настолько слаба и беспомощна, что он откладывает судьбоносное решение, ухаживает за женой и новорожденным, постепенно все больше привязываясь к ребенку. Когда же жена окончательно поправляется, он настолько очарован малышом, что уже не может с собой ничего поделать и остается жить с нелюбимой женщиной только ради ребенка. Однако спустя пять лет жена решает уйти от него к тому, кто является настоящим отцом, так как тот недавно стал вдовцом и теперь готов узаконить новые отношения. На маленького Филиппа у Воздвиженского нет никаких прав, жена забирает его, но разрешает изредка встречаться с мальчиком и обещает, что тот не узнает своего истинного отца до смерти одного из мужчин. Филипп живет со своим биологическим отцом, считая его отчимом, и называет папой совершенно чужого ему по крови человека.