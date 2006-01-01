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Кушать подано!

Kushat podano! 18+
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О фильме

Очень запутанная история «Кушать подано» перекочевала на экраны со сцены и наверное поэтому получилась такой по-театральному живой и интересной. Люди часто врут и притворяются. А еще они врут и притворяются, что не знают о лжи и притворстве других. Но когда-нибудь сложная цепочка «он знает, что она знает, что он знает…» рвется, и правду приходится признавать. Герои этой истории сами загнали себя в патовую ситуацию, и неизбежная развязка настигла их в самую волшебную ночь в году. Жена собирается провести Новый год с мамой. Понимающий Муж скрепя сердце отпускает любимую… и планирует «романтик» с Любовницей. Супруга узнает о планах благоверного и решает нагрянуть с проверкой. Муж срочно вызывает на подмогу друга. Друг, а по совместительству любовник Жены, с которым она на самом деле хотела провести праздники, спешит на выручку. Тем временем в дом приезжает приглашенная кухарка, а вот Любовница пока задерживается…

Страна Украина
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2006
Дата выхода
1 января 2006 Россия 16+
Производство Мелорама Продакшн
Другие названия
Kushat podano!, Їжу подано!, Кушать подано!
Режиссер
Максим Паперник
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Ольга Красько
Ольга Красько
Мария Аронова
Мария Аронова
Александр Лыков
Александр Лыков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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