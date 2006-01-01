Очень запутанная история «Кушать подано» перекочевала на экраны со сцены и наверное поэтому получилась такой по-театральному живой и интересной. Люди часто врут и притворяются. А еще они врут и притворяются, что не знают о лжи и притворстве других. Но когда-нибудь сложная цепочка «он знает, что она знает, что он знает…» рвется, и правду приходится признавать. Герои этой истории сами загнали себя в патовую ситуацию, и неизбежная развязка настигла их в самую волшебную ночь в году. Жена собирается провести Новый год с мамой. Понимающий Муж скрепя сердце отпускает любимую… и планирует «романтик» с Любовницей. Супруга узнает о планах благоверного и решает нагрянуть с проверкой. Муж срочно вызывает на подмогу друга. Друг, а по совместительству любовник Жены, с которым она на самом деле хотела провести праздники, спешит на выручку. Тем временем в дом приезжает приглашенная кухарка, а вот Любовница пока задерживается…