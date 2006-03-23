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Постер фильма Жесть
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Киноафиша Фильмы Жесть

Жесть

Zhest 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Марина, журналистка центральной газеты, специализирующаяся на сенсационных материалах, впадает в депрессию после того, как один из героев ее очередной разоблачительной статьи сошел с ума и был застрелен милиционером-снайпером прямо у нее на глазах. Марина всерьез подумывает о смене профессии, но ее упрашивают сделать один последний материал. Нужно съездить в специальную психиатрическую лечебницу и поговорить с человеком, которого обвиняют в жестоких серийных убийствах...
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 23 марта 2006
Дата выхода
26 марта 2006 Россия Централ Партнершип
23 марта 2006 Беларусь
23 марта 2006 Казахстан
4 апреля 2006 США
23 марта 2006 Украина
Сборы в мире $1 758 962
Производство MB Productions
Другие названия
Zhest, Junk, Skārds, Жесть, Ламарина
Режиссер
Денис Нейманд
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
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Наша рецензия

Словечко «жесть» в новом своем значении – «жесткое», «жестокое» – вошло в моду лишь недавно, однако очень быстро оказалось взято на вооружение молодыми творцами вроде талантливого, но уже изрядно поистершегося от постоянного употребления сценариста Кости Мурзенко. Тем не менее при просмотре фильма «Жесть», чья премьера прошла в «Авроре» 20 марта, гораздо чаще вспоминается первое, исконное значение этого слова, потому что странный сплав чернухи, гламура и постапокалиптической притчи, отлитый…
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Nobody 2 апреля 2015, 12:51
добрый день.
про фильм "Жесть". ни смотреть его, ни говорить о нем нельзя. это просто унижение для своего собственного ума и человеческого… Читать дальше…
Bely 2 апреля 2015, 12:51
Интересно, с какого перепуга кому-то этот фильм показался "жизненным"?! Если это правда, то на свою дачу я больше не ходок (там у меня… Читать дальше…
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