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Постер мультфильма Не время для орехов
7.6
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7.6

Не время для орехов

, 2006
No Time for Nuts
США / короткометражный, анимация / 18+
Постер мультфильма Не время для орехов
7.6

О фильме

Саблезубая белка из «Ледникового периода» находит машину времени, но все время теряет орех

В ролях

Дэнн Финк
Additional Voices
David Crommett
Additional Voices
Дэрин Де Пол
Additional Voices
Vanessa Lemonides
Additional Voices
Kristin Reeves
Additional Voices
Крис Уэдж
Крис Уэдж
Scrat
Режиссер Крис Рено, Майк Термайер
Сценарист Крис Рено, Brett Hoffman
Композитор Christopher Ward
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 14 сентября 2006
Дата выхода
14 сентября 2006 Россия 0+
23 октября 2006 Великобритания
23 октября 2006 Дания
11 ноября 2006 Испания A
14 сентября 2006 Казахстан
21 ноября 2006 США
14 сентября 2006 Украина
MPAA G
Производство 20th Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Другие названия
No Time for Nuts, Il était une noix, A Aventura Perdida de Scrat, Buz Devri: Fındık için Zaman Yok, Keine Zeit für Nüsse, Mia fora ke enan kero itan ena foudouki, Motkány ráadás kalandja, Sem Tempo para Nozes, Sin tiempo para nueces, Tiempo de bellotas, Una ghianda è per sempre, Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα φουντούκι, Не время для орехов, Не час для горіхів, 熱血どんぐりハンター!, L'âge de glace - Il était une noix, Ice Age - Scrat - Keine Zeit für Nüsse, Ice Age 2 - Scrat - No Time For Nuts, Ice Age: No Time for Nuts, Ледниковый Период: Не Время для Орехов, L Age De Glace - No Time For Nuts, L'Era Glaciale: Una ghianda è per sempre, Scrat - No Time For Nuts, Scrat: No Time for Nuts

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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