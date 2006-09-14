Другие названия

No Time for Nuts, Il était une noix, A Aventura Perdida de Scrat, Buz Devri: Fındık için Zaman Yok, Keine Zeit für Nüsse, Mia fora ke enan kero itan ena foudouki, Motkány ráadás kalandja, Sem Tempo para Nozes, Sin tiempo para nueces, Tiempo de bellotas, Una ghianda è per sempre, Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα φουντούκι, Не время для орехов, Не час для горіхів, 熱血どんぐりハンター!, L'âge de glace - Il était une noix, Ice Age - Scrat - Keine Zeit für Nüsse, Ice Age 2 - Scrat - No Time For Nuts, Ice Age: No Time for Nuts, Ледниковый Период: Не Время для Орехов, L Age De Glace - No Time For Nuts, L'Era Glaciale: Una ghianda è per sempre, Scrat - No Time For Nuts, Scrat: No Time for Nuts

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