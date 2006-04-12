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Очень страшное кино 4 Очень страшное кино 4
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Scary Movie 4

Очень страшное кино 4, 2006

2006 / США
6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Продолжение уморительной франшизы, снятое одним из создателей легендарных фильмов-пародий “Голый пистолет” и “Аэроплан!” Дэвидом Цукером.

Журналистка Синди Кэмпбелл пытается забыть все те ужасные события, что случились с ней за последнее время. Чтобы отвлечься от тревог, она уходит с телевидения, переезжает подальше от большого города и устраивается работать сиделкой у пожилой и недееспособной женщины по имени миссис Норрис. В доме миссис Норрис творятся странные и пугающие вещи, но Синди изо всех сил старается не обращать на них внимание.

В соседнем с миссис Норрис доме живет Том Райан — разведенный работяга, который тоже пытается наладить свою разваливающуюся жизнь. Синди и Том знакомятся, моментально находят общий язык и влюбляются друг в друга. Жизнь налаживается, но внезапно начинается инопланетное вторжение на Землю. Пришельцы намерены поработить планету и уничтожить ее обитателей. Правительство теряет контроль над ситуацией, люди сходят с ума от паники. Единственной надеждой остается Синди. Бесстрашной журналистке и ее друзьям предстоит найти слабое место захватчиков и спасти человечество.

Анна Фэрис заявила, что не хотела сниматься в этом фильме, но не смогла отказаться от гонорара в размере одного миллиона долларов.

Реквизит и декорации во время пародий на серию фильмов “Пила” выглядит настолько достоверно, что у многих создалось ощущение, будто они взяты из в оригинальных фильмов, но это не так. Продюсеры “Пилы” даже спросили у создателей фильма, можно ли им использовать декорации ванной для картины “Пила 3”.

Первый фильм из серии, на афише которого изображена Бренда.

Неспособность Шакила О'Нила выполнить меткий бросок, чтобы спасти себя и доктора Фила МакГроу — это своего рода внутренняя шутка над баскетболистом, который считается одним из величайших игроков всех времен, но часто критикуется за плохое исполнение штрафных.

Сцена, пародирующая ленту “Кинг Конг” Питера Джексона, присутствует в трейлере картины, однако в прокатную версию она не вошла. Кинг Конг также изображен на постере фильма.

Только Анна Фарис, сыгравшая Синди, и Реджина Холл, сыгравшая Бренду, появляются во всех четырех фильмах.

Это первый фильм из серии “Очень страшное кино”, снятый в формате высокой четкости.

В начале фильма должна была быть пародия на ленту “Дом восковых фигур”, в которой должны были появиться Пэрис Хилтон и Элиша Катберт, но она была вырезана. Другие отсылки, не вошедшие в фильм — это пародии на “Ночной рейс” и “Оборотней”.

Помимо этого фильма, Дебра Уилсон часто изображала Опру Уинфри в сериале “Безумное телевидение”.

Билл Пуллман снимался в фильме “Проклятие”, который был спародирован в этом фильме.

Фильм изначально должен был пародировать картины о супергероях. Позже студия выпустила “Супергеройское кино” как спин-офф франшизы “Очень страшное кино”. Студия планировала снять еще один спин-офф под названием “Научно-фантастическое кино”, но отказалась от этих планов.

“Очень страшное кино 4” стал первым фильмом, выпущенным компанией “Weinstein Company” после выхода кинокомпании “Dimension Films” из состава “Disney”.

Рэпер Андре Бенджамин, известный под псевдонимом Andre 3000, снялся в одной из вырезанных сцен, где пародировал персонажа Киллиана Мерфи из фильма “Ночной рейс”. В этой сцене Синди и Бренда находятся в аэропорту, когда к ним подходит персонаж Андре, достает тако из пальто и предлагает Синди откусить. Она отказывается и он произносит фразу “Если ты не съешь тако, твой отец умрет”.

Четвертая и заключительная часть трилогии.

Триллер, хоррор, боевик – жанры уважаемые, но порой и над ними не грех подшутить. И тут на выручку приходит пародия. Новая серия "Очень страшного кино" пройдется по "свежим" штампам вышеперечисленных жанров, безжалостно пародируя цитаты из последних блокбастеров – "Войны миров", "Кинг Конга", "Пилы 1-2". Будет так смешно, что мурашки по коже побегут. Короче говоря, от страха обхохочешься.

6.8 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 апреля 2006
Премьера в мире 12 апреля 2006
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дэвид Цукер
Дэвид Цукер
В ролях
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Реджина Холл
Реджина Холл
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Саймон Рекс
Кончита Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В четвертой части «Очень страшного кино» старинный уже авторский коллектив (Дэвид Цукер – Джим Абрахамс – Пэт Профт) достиг той степени клинического идиотизма в медицинском его понимании, когда любые средства, изобретенные человечеством для облегчения этого тяжкого недуга, совершенно бессильны. Почти весь юмор сводится к сфере ануса, гениталий, женской груди и разнообразных выделений организма, которые со съемочной площадки, судя по всему, в конце каждого рабочего дня выгребали ведрами. …
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Manny 2 апреля 2015, 12:51
Сходила. Нормально. Ожидала большего. Значительно большего. Но согласьтесь - всяко лучше, чем третий фильм!
Прикольно с Пилой, Виагрой, когда… Читать дальше…
Бееее 2 апреля 2015, 12:51
Даа...первые две части просто мегагениальные по сравнению с тем что сейчас наваяли. БЕЕЕЕЕ...Зал смеялся в местах наверное трех-четрых, что ИМХО для комедии, хоть и черной, маловато...
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