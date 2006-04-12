Очень страшное кино 4, 2006

Анна Фэрис заявила, что не хотела сниматься в этом фильме, но не смогла отказаться от гонорара в размере одного миллиона долларов.

Реквизит и декорации во время пародий на серию фильмов “Пила” выглядит настолько достоверно, что у многих создалось ощущение, будто они взяты из в оригинальных фильмов, но это не так. Продюсеры “Пилы” даже спросили у создателей фильма, можно ли им использовать декорации ванной для картины “Пила 3”.

Первый фильм из серии, на афише которого изображена Бренда.

Неспособность Шакила О'Нила выполнить меткий бросок, чтобы спасти себя и доктора Фила МакГроу — это своего рода внутренняя шутка над баскетболистом, который считается одним из величайших игроков всех времен, но часто критикуется за плохое исполнение штрафных.

Сцена, пародирующая ленту “Кинг Конг” Питера Джексона, присутствует в трейлере картины, однако в прокатную версию она не вошла. Кинг Конг также изображен на постере фильма.

Только Анна Фарис, сыгравшая Синди, и Реджина Холл, сыгравшая Бренду, появляются во всех четырех фильмах.

Это первый фильм из серии “Очень страшное кино”, снятый в формате высокой четкости.

В начале фильма должна была быть пародия на ленту “Дом восковых фигур”, в которой должны были появиться Пэрис Хилтон и Элиша Катберт, но она была вырезана. Другие отсылки, не вошедшие в фильм — это пародии на “Ночной рейс” и “Оборотней”.

Помимо этого фильма, Дебра Уилсон часто изображала Опру Уинфри в сериале “Безумное телевидение”.

Билл Пуллман снимался в фильме “Проклятие”, который был спародирован в этом фильме.

Фильм изначально должен был пародировать картины о супергероях. Позже студия выпустила “Супергеройское кино” как спин-офф франшизы “Очень страшное кино”. Студия планировала снять еще один спин-офф под названием “Научно-фантастическое кино”, но отказалась от этих планов.

“Очень страшное кино 4” стал первым фильмом, выпущенным компанией “Weinstein Company” после выхода кинокомпании “Dimension Films” из состава “Disney”.

Рэпер Андре Бенджамин, известный под псевдонимом Andre 3000, снялся в одной из вырезанных сцен, где пародировал персонажа Киллиана Мерфи из фильма “Ночной рейс”. В этой сцене Синди и Бренда находятся в аэропорту, когда к ним подходит персонаж Андре, достает тако из пальто и предлагает Синди откусить. Она отказывается и он произносит фразу “Если ты не съешь тако, твой отец умрет”.