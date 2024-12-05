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Звезды в Сибири

Знаменитости меняют московский гламур на сибирскую суровую реальность Zvyozdy v Sibiri 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 134
Не пойду 31

О фильме

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звёзд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звёзд ждут крутые испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.
 

Звезды в Сибири - трейлер
Звезды в Сибири  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 13 января 2025
Премьера в мире 5 декабря 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Россия Централ Партнершип
Сборы в мире $1 623 003
Производство Студия "Свердловск"
Другие названия
Zvyozdy v Sibiri, Звёзды в Сибири
Режиссер
Илья Фарфель
Илья Фарфель
В ролях
Дмитрий Маликов
Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
Клава Кока
Клава Кока
Дмитрий Брекоткин
Дмитрий Брекоткин
Тимур Батрутдинов
Тимур Батрутдинов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 50 голосов
3.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3638 В жанре «комедия»  1020 В фильмах России  642
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Звезды в Сибири
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Юрий Шорохов 15 декабря 2024, 08:26
Сходили на фильм всей семьёй. Хочется запомнить режиссёра, чтобы больше никогда не ходить на его фильмы. Позор. Ужасно фальшивая игра актеров(за исключением Клавы).
Алексей Уфимцев 5 декабря 2024, 17:00
Белиберда за деньги!
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Новости о фильме
Сделано в Сибири: 5 сериалов и фильмов с сибирской природой
Сделано в Сибири: 5 сериалов и фильмов с сибирской природой Величие Сибири притягивает не только отважных путешественников, но и людей, работающих в кино. Суровое и опасное место с прекрасной природой, темно-зелеными лесами и гудящим льдом — в таком побывать смелости хватит не у каждого. Мы можем только фантазировать о том, какие ужасы могут встретиться нам в непроходимых лесах, и надеяться на то, что мы справимся. Так и кинематографисты — не только русские, но и зарубежные — не раз вдохновлялись сибирским регионом. В нашей подборке — фильмы и сериалы о природе Сибири.
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3 декабря 2024 12:16
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Звезды в Сибири - трейлер
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