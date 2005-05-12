Матч пойнт, 2005

Бывший профессиональный теннисист Крис Уилтон тренирует британских богачей в элитном спортклубе. Один из его клиентов – Том Хьюэтт. Его привлекательная сестра по имени Хлоя берет Криса "под свое крыло" и завлекает к себе в постель. Проблемы же возникают после того, как появляется обворожительная американка Нола Райс, подружка Тома. Увидев друг друга, Крис и Нола сразу же ощутили взаимную симпатию; вскоре их чувства переросли в страстный роман. Но неожиданно Нола покидает Лондон и исчезает из жизни Тома и Криса. К радости главы семейства Хьюэттов Крис и Хлоя женятся, а Том находит себе другую женщину. Но когда Крис случайно встречает Нолу, их страсть вспыхивает с новой силой и неудержимо влечет их к трагической развязке.

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