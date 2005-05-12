Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Матч пойнт Матч пойнт
Киноафиша Фильмы Матч пойнт
Match Point

Матч пойнт, 2005

2005 / Великобритания / США / Люксембург
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Бывший профессиональный теннисист Крис Уилтон тренирует британских богачей в элитном спортклубе. Один из его клиентов – Том Хьюэтт. Его привлекательная сестра по имени Хлоя берет Криса "под свое крыло" и завлекает к себе в постель. Проблемы же возникают после того, как появляется обворожительная американка Нола Райс, подружка Тома. Увидев друг друга, Крис и Нола сразу же ощутили взаимную симпатию; вскоре их чувства переросли в страстный роман. Но неожиданно Нола покидает Лондон и исчезает из жизни Тома и Криса. К радости главы семейства Хьюэттов Крис и Хлоя женятся, а Том находит себе другую женщину. Но когда Крис случайно встречает Нолу, их страсть вспыхивает с новой силой и неудержимо влечет их к трагической развязке.
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 20 января 2006
Премьера в мире 12 мая 2005
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Джонатан Риз Майерс
Джонатан Риз Майерс
Александер Армстронг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Матч пойнт 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Матч пойнт смотреть онлайн

Матч пойнт
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Матч пойнт
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вуди Аллен планирует снять франкоязычный фильм в Париже, но пока не нашел финансирование Это будет триллер в духе «Матч поинта».
Написать
6 июля 2022 14:22
Эффект токсичного переноса: фильмы, которые не стоит смотреть вместе с любимым человеком Не секрет, что с предложения посмотреть вместе фильм нередко начинаются отношения, а кино становится лишь предлогом для того, чтобы познакомиться поближе. Однако есть фильмы, которые лучше не смотреть вдвоем со своим парнем или девушкой — о них и расскажем.
Написать
23 июля 2021 19:35
«Я ему верю»: Скарлетт Йоханссон публично поддержала Вуди Аллена В полку звёздных сторонников опального Вуди Аллена прибавилось: совершенно неожиданно режиссера решила публично поддержать Скарлетт Йоханссон.
Написать
5 сентября 2019 00:02
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши