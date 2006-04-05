Астерикс и Викинги, 2006

Орда бесстрашных викингов приплывает в деревню Астерикса, в надежде понять, что такое страх, ведь они слышали, что страх дает людям крылья. К сожалению, поход викингов ни к чему не приводит, так как в Гальской деревушке боятся лишь того, что небо может упасть на голову. Но, на их счастье, викинги встречают племянника Виталстатистикса, молодого и трусливого Джастфокикса... которого они с радостью похищают и забирают с собой в родные края. Астериксу и Обеликсу теперь придется плыть в холодную Норвегию, чтобы спасти Джастфокикса.