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Астерикс и Викинги Астерикс и Викинги
Киноафиша Фильмы Астерикс и Викинги
Asterix et les Vikings

Астерикс и Викинги, 2006

2006 / Франция / Дания
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О фильме

Орда бесстрашных викингов приплывает в деревню Астерикса, в надежде понять, что такое страх, ведь они слышали, что страх дает людям крылья. К сожалению, поход викингов ни к чему не приводит, так как в Гальской деревушке боятся лишь того, что небо может упасть на голову. Но, на их счастье, викинги встречают племянника Виталстатистикса, молодого и трусливого Джастфокикса... которого они с радостью похищают и забирают с собой в родные края. Астериксу и Обеликсу теперь придется плыть в холодную Норвегию, чтобы спасти Джастфокикса.

7.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 24 августа 2006
Премьера в мире 5 апреля 2006
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Стефан Фелдмарк
В ролях
Эван Рэйчел Вуд
Эван Рэйчел Вуд
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
Брэд Гаретт
Шон Эстин
Шон Эстин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Астерикс и Викинги 2 постера
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Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
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