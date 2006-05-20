Фильм принимал участие в конкурсной программе Каннского фестиваля 2006 г. и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.

Этот фильм – режиссерский дебют Андреа Арнольд в полнометражном кино. Прежде она была широко известна как режиссер-документалист, чьи короткометражные фильмы Milk (1998) and Dog (2001) принимали участие в конкурсной программе Каннского фестиваля; фильм Wasp (2003) принес своей создательнице премию Оскар, а также огромное количество других международных наград.

За фильм «Красная дорога» Андреа Арнольд удостоена премии BAFTA Scotland Award в номинациях Лучший режиссер и Лучший сценарий; специальной премии BAFTA - премии Карла Формана Самый многообещающий дебютант; приза жюри Каннского фестиваля 2006 г.; премии International Debut Award на кинофестивале в Гетеборге 2007 г.; премии London Critics Circle Film Award в номинации Дебютант года и многих других наград.