Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Красная дорога
6.7
Киноафиша Фильмы Красная дорога
6.7

Красная дорога

, 2006
Red Road
Великобритания, Дания / драма / 18+
Постер фильма Красная дорога
6.7

Причины посмотреть

О фильме

Фильм принимал участие в конкурсной программе Каннского фестиваля 2006 г. и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.

Этот фильм – режиссерский дебют Андреа Арнольд в полнометражном кино. Прежде она была широко известна как режиссер-документалист, чьи короткометражные фильмы Milk (1998) and Dog (2001) принимали участие в конкурсной программе Каннского фестиваля; фильм  Wasp (2003) принес своей создательнице премию Оскар, а также огромное количество других международных наград.

За фильм «Красная дорога» Андреа Арнольд удостоена премии BAFTA Scotland Award в номинациях Лучший режиссер и Лучший сценарий; специальной премии BAFTA  - премии Карла Формана Самый многообещающий дебютант; приза жюри Каннского фестиваля 2006 г.; премии International Debut Award  на кинофестивале в Гетеборге 2007 г.; премии London Critics Circle Film Award в номинации Дебютант года и многих других наград.

Психологический триллер. Джеки, оператор службы наблюдения Глазго, внезапно видит на мониторе своего компьютера человека, которого она не желает больше видеть, и которого, как она думала, никогда больше не увидит. Однако теперь у нее нет выбора…

В ролях

Кейт Дики
Кейт Дики
Jackie
Тони Керран
Тони Керран
Clyde
Натали Пресс
April
Эндрю Армор
Alfred
Мартин Компстон
Мартин Компстон
Stevie
Пол Хиггинс
Пол Хиггинс
Avery
Кэролин Колдер
Cleaner
John Comerford
Man With Dog
Jessica Angus
Bronwyn
Martin McCardie
Angus
Режиссер Андреа Арнольд
Сценарист Лоне Шерфиг, Андерс Томас Йенсен, Андреа Арнольд
Композитор Глен Грегори
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Дания
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 3 января 2008
Премьера в мире 20 мая 2006
Дата выхода
20 мая 2006 Россия 16+
4 мая 2007 Бразилия
27 октября 2006 Великобритания 18
3 ноября 2006 Ирландия 18
30 марта 2007 Италия
20 мая 2006 Казахстан
20 апреля 2007 Канада 18A
20 мая 2006 Украина
Сборы в мире $1 128 345
Производство Advanced Party Scheme, BBC Film, Glasgow Film Office
Другие названия
Red Road, Con Đường Nguy Hiểm, Crvena cesta, Dereh adouma, Drumul adevarului, Marcas da Vida, Sinal de Alerta, Ulica Red Roud, Красная дорога, 붉은 거리, Червона дорога

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Цитаты

Clyde Знаешь, о чём я о тебе думаю?
Jackie О чём?
Clyde Какого вкуса у твоей п#зды.
Jackie [смотрит на Клайда пустым взглядом, совершенно не удивляясь]
Clyde Шокирована?
Jackie [пусто] Не особо.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Красная дорога

Аквариум
Аквариум драма
2009, Великобритания
7.0
Американская милашка
Американская милашка драма, комедия
2016, Великобритания / США
7.0
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама
2011, Великобритания
6.0
Корова
Корова документальный
2021, Великобритания
7.0
Зверь
Зверь драма
2018, Великобритания
6.0
Оса
Оса драма, короткометражный
2003, Великобритания
7.0
Долина
Долина драма, боевик
1972, Франция
6.0
За тех, кто в море
За тех, кто в море драма
2013, Великобритания
6.0
Лето
Лето драма
2008, Великобритания / Германия
6.0
Мое лето любви
Мое лето любви драма
2004, Великобритания
6.0
Билет на поезд
Билет на поезд драма, комедия
2005, Италия / Великобритания
6.0
Судный день
Судный день драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Положите лист лаврушки в свой кошелек: лишь единицы знают, чем это обернется
В СССР в сыре часто попадались мелкие цифры, а сейчас их днем с огнем не сыщешь – вот почему
В унитаз или в ведро? Вот куда лучше выбрасывать втулку от туалетной бумаги – разница все же есть
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
Мимо «народного» списка лучших аниме года «Поднятие уровня» пролетело, как Сон Джин-у над Парижем: позорно не попали в топ-10
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
«Спасайся кто может», сложный тест грядет: угадайте 7 фильмов СССР по их иностранным названиям
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
До GTA VI еще 5 месяцев и 10 000 рублей – так что ловите 3 фильма не хуже игры Rockstar: №2 – чистый Vice City от Майкла Бэя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше