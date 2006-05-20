Фильм принимал участие в конкурсной программе Каннского фестиваля 2006 г. и был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.
Этот фильм – режиссерский дебют Андреа Арнольд в полнометражном кино. Прежде она была широко известна как режиссер-документалист, чьи короткометражные фильмы Milk (1998) and Dog (2001) принимали участие в конкурсной программе Каннского фестиваля; фильм Wasp (2003) принес своей создательнице премию Оскар, а также огромное количество других международных наград.
За фильм «Красная дорога» Андреа Арнольд удостоена премии BAFTA Scotland Award в номинациях Лучший режиссер и Лучший сценарий; специальной премии BAFTA - премии Карла Формана Самый многообещающий дебютант; приза жюри Каннского фестиваля 2006 г.; премии International Debut Award на кинофестивале в Гетеборге 2007 г.; премии London Critics Circle Film Award в номинации Дебютант года и многих других наград.
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|20 мая 2006
|Россия
|16+
|4 мая 2007
|Бразилия
|27 октября 2006
|Великобритания
|18
|3 ноября 2006
|Ирландия
|18
|30 марта 2007
|Италия
|20 мая 2006
|Казахстан
|20 апреля 2007
|Канада
|18A
|20 мая 2006
|Украина