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Тайная жизнь слов
Киноафиша Фильмы Тайная жизнь слов
Vida secreta de las palabras, La

Тайная жизнь слов, 2005

2005 / Испания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Медсестра, вместо того, чтобы взять первый за много лет выходной, едет на нефтяную вышку, где берет на себя заботу о мужчине, страдающем от тяжелых ожогов.
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 22 сентября 2006
Премьера в мире 15 декабря 2005
Возраст 18+
Прокатчик Вест
Бюджет $5 000 000
Режиссер
Изабель Койшет
Изабель Койшет
В ролях
Сара Полли
Сара Полли
Тим Роббинс
Тим Роббинс
Хавьер Камара
Хавьер Камара
Стивен Макинтош
Стивен Макинтош
Джули Кристи
Джули Кристи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тайная жизнь слов 2 постера
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