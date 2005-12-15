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Тайная жизнь слов
Vida secreta de las palabras, La
Тайная жизнь слов, 2005
2005 / Испания
7.3
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10
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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О фильме
Медсестра, вместо того, чтобы взять первый за много лет выходной, едет на нефтяную вышку, где берет на себя заботу о мужчине, страдающем от тяжелых ожогов.
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 56 минут
Год выпуска
2005
Премьера в России
22 сентября 2006
Премьера в мире
15 декабря 2005
Возраст
18+
Прокатчик
Вест
Бюджет
$5 000 000
Режиссер
Изабель Койшет
В ролях
Сара Полли
Тим Роббинс
Хавьер Камара
Стивен Макинтош
Джули Кристи
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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