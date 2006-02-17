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Белый плен Белый плен
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Белый плен, 2005

2005 / США
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34 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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В холодной Антарктике после долгой экспедиции с доктором Дэвисом Маклареном дрессировщик ездовых собак по имени Джерри Шеперд вынужден покинуть полярную базу вместе со своими коллегами из-за близости сильной снежной бури. Он связывает своих собак, чтобы потом их спасти, но миссия отменяется, и собаки остаются одни на произвол судьбы. В течение шести месяцев Джерри пытается найти спонсора для проведения спасательной операции, в то время как его собаки борются за выживание…

  • Фильм основан на реальных событиях японской экспедиции на Южный полюс в 1958 году, когда группа столкнулась с экстремальными погодными условиями.
  • У каждой собаки был как минимум один дублер. Всего в фильме было задействовано более 30 собак, по крайней мере 5 из которых также снялись в фильме «Снежные псы».
  • Собаки были запрещены в Антарктиде по международному договору с 1993 года из-за доказательств того, что их болезни и вирусы распространяется на диких животных.
  • Съемки второй части фильма в Гренландии члены съемочной группы в шутку называли «экспедицией Амундсена». Это была ссылка на режиссера-постановщика второго подразделения по имени Митчелл Амундсен, тезки великого путешественника Роальда Амундсена, первого человека, достигшего Южного полюса.

Действие фильма разворачивается на бескрайних просторах Антарктики. Научная экспедиция, в состав которой входят Джерри Шепард, его лучший друг Купер и геолог, отправляется на поиски метеорита. Однако неожиданное происшествие и тяжелые погодные условия вынуждают их оставить свои собачьи упряжки и вернуться назад. И теперь восемь собак должны в течение шести месяцев бороться за выживание в ледяной пустыне и ждать, пока их спасут…

7.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 17 февраля 2006
Премьера онлайн 6 августа 2013
Премьера в мире 17 февраля 2006
Возраст 12+
Режиссер
Фрэнк Маршалл
В ролях
Пол Уокер
Пол Уокер
Брюс Гринвуд
Брюс Гринвуд
Мун Бладгуд
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Все актеры и съемочная группа
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Белый плен
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 18:35
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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3 июля 2020 09:11
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