Белый плен, 2005

В холодной Антарктике после долгой экспедиции с доктором Дэвисом Маклареном дрессировщик ездовых собак по имени Джерри Шеперд вынужден покинуть полярную базу вместе со своими коллегами из-за близости сильной снежной бури. Он связывает своих собак, чтобы потом их спасти, но миссия отменяется, и собаки остаются одни на произвол судьбы. В течение шести месяцев Джерри пытается найти спонсора для проведения спасательной операции, в то время как его собаки борются за выживание…