Белый плен, 2005

В холодной Антарктике после долгой экспедиции с доктором Дэвисом Маклареном дрессировщик ездовых собак по имени Джерри Шеперд вынужден покинуть полярную базу вместе со своими коллегами из-за близости сильной снежной бури. Он связывает своих собак, чтобы потом их спасти, но миссия отменяется, и собаки остаются одни на произвол судьбы. В течение шести месяцев Джерри пытается найти спонсора для проведения спасательной операции, в то время как его собаки борются за выживание…
Действие фильма разворачивается на бескрайних просторах Антарктики. Научная экспедиция, в состав которой входят Джерри Шепард, его лучший друг Купер и геолог, отправляется на поиски метеорита. Однако неожиданное происшествие и тяжелые погодные условия вынуждают их оставить свои собачьи упряжки и вернуться назад. И теперь восемь собак должны в течение шести месяцев бороться за выживание в ледяной пустыне и ждать, пока их спасут…