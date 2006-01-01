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Nevernost

Неверность, 2006

2006 / Россия
5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Если вы полагаете, что любовь с годами ослабевает, что грехи юности давно позабыты, а ревнуют лишь молодые, — берегитесь, как бы судьба не преподнесла вам сюрприз! Солидный человек, генерал-майор Кожемякин тоже не думал, что однажды в его дом ворвется одержимый местью молдаванин и припомнит давнюю интрижку с его женой. И уж совсем не чаял генерал быть изгнанным любимой супругой из собственного дома за измену двадцатипятилетней давности. Собравшись с силами старому вояке приходится вступить в борьбу за утраченную семью, одним махом разделаться со всеми недоброжелателями и с удивлением узнать, что по молодости не он один ошибался...

5.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в России 1 января 2006
Премьера в мире 1 января 2006
Возраст 12+
Режиссер
Евгений Звездаков
В ролях
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Александр Ильин
Александр Ильин
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неверность 1 постер
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