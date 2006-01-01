Неверность, 2006

Если вы полагаете, что любовь с годами ослабевает, что грехи юности давно позабыты, а ревнуют лишь молодые, — берегитесь, как бы судьба не преподнесла вам сюрприз! Солидный человек, генерал-майор Кожемякин тоже не думал, что однажды в его дом ворвется одержимый местью молдаванин и припомнит давнюю интрижку с его женой. И уж совсем не чаял генерал быть изгнанным любимой супругой из собственного дома за измену двадцатипятилетней давности. Собравшись с силами старому вояке приходится вступить в борьбу за утраченную семью, одним махом разделаться со всеми недоброжелателями и с удивлением узнать, что по молодости не он один ошибался...