Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Флика
6.1
Киноафиша Фильмы Флика
6.1

Флика

, 2006
Flicka
США, Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Флика
6.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Кэти Маклафлин мечтает управлять конным ранчо своего отца в Вайоминге, но у него другие планы: он отправляет ее в интернат, где она чувствует себя неудачницей. Когда Кэти возвращается домой на лето, она находит черного дикого мустанга и чувствует связь с этой лошадью. Она называет лошадь Фликой и решает приручить ее, несмотря на протесты отца. Вскоре он продает Флику на родео, оставляя Кэти опустошенной. Сможет ли Кэти доказать отцу, что она уже выросла и может сама постоять за себя?

  • Актрисе Элисон Ломан было 27 лет на момент начала съемок фильма. Таким образом, она была на одиннадцать лет старше персонажа, которого играла. 
  • Съемки были прерваны, когда чистокровная лошадь, использовавшаяся в фильме, погибла в ужасной аварии на съемочной площадке. После независимых расследований не было обнаружено никакой халатности со стороны производственного персонала или владельцев животных, и смерть была единогласно признана несчастным случаем.
  • Имя лошади, Flicka, – это шведское слово, которое означает «девчушка».
  • Когда Кэти одевается под мальчика для скачек, ее имя на заднем плане объявляется как Кен, как и у оригинального персонажа из книги «Мой друг Флика».
  • Роль в этом фильме стала дебютной для ныне знаменитого актера Арми Хаммера.

История девушки, решившей участвовать в подпольных скачках, чтобы вернуть себе своего прирученного дикого скакуна, которого ее отец продал устроителю этих скачек.

В ролях

Мария Белло
Мария Белло
Nell McLaughlin
Дэвид Бёртон
Тим МакГроу
Тим МакГроу
Rob McLaughlin
Даллас Робертс
Даллас Робертс
Gus
Райан Квантен
Райан Квантен
Howard McLaughlin
Элисон Ломан
Элисон Ломан
Katy McLaughlin
Дэниэл Пино
Дэниэл Пино
Jack
Кэйли Дефер
Miranda Koop
Джеффри Нордлинг
Джеффри Нордлинг
Rick Koop
Дей Янг
Esther Koop
Ник Сирси
Ник Сирси
Norbert Rye
Режиссер Майкл Майер
Сценарист Марк Розенталь, Лоуренс Коннер, Мэри О’Хара
Композитор Аарон Зигман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 21 марта 2007
Премьера в мире 19 октября 2006
Дата выхода
19 октября 2006 Россия 16+
4 января 2007 Австралия
21 декабря 2006 Германия
10 ноября 2006 Испания
27 июля 2007 Италия
19 октября 2006 Казахстан
20 апреля 2007 Польша
20 октября 2006 Румыния AP
20 октября 2006 США
19 октября 2006 Украина
25 октября 2006 Франция
MPAA PG
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $21 893 591
Производство Fox 2000 Pictures, Zucker-Netter Productions, 20th Century Fox
Другие названия
Flicka, My Friend Flicka, Флика, Flicka - Den bruna mustangen, Flicka - Freiheit. Freundschaft. Abenteuer., Flicka - Uno spirito libero, Flicka: Atreve-te a Sonhar, Tolmise na oneirefteis, Tyttö ja villivarsa, Zvláštne puto, Фліка, マイ・フレンド・フリッカ, 真愛無韁, 내 사랑 플리카, 弗莉卡, 내사랑 플리카, Flicka 1

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Katherine "Katie" McLoughlin Истории о том, как был покорён Дикий Запад — сплошная ложь. Историю Запада писала лошадь. Где бы поселенец ни оставил свой след — рядом был отпечаток копыта. Люди шли всё дальше на запад, чтобы заявить права на огромные американские просторы. Но они столкнулись с силой, которую нельзя было укротить — дикими лошадьми. Мустангами. Поселенцы называли их паразитами, которые иссушают землю и губят свои стада. Не сумев их приручить, они уничтожали их. Одинокие и голодные, они шли к исчезновению с лица земли. Иногда, когда свет гаснет, на мгновение остаётся послесвечение. Мустанги — это послесвечение Запада, не лучше призраков, едва заметные. Их никто по-настоящему не хочет — ни скотоводы, ни горожане — вот их судьба. Пусть исчезнут раз и навсегда, вместе со всеми другими изгнанниками, одиночками и реликтами дикой природы, о которой никто больше не заботится. К счастью, несколько мустангов выжили, спрятавшись в горах. Нам нужно их защищать, ведь они — надежда на живую память о том, чем когда-то была Америка и чем она может стать снова. Я верю, что есть сила в этом мире, что живёт под поверхностью, что-то первобытное и дикое, что пробуждается, когда тебе нужна последняя капля сил, чтобы выжить, как дикие цветы, что расцветают после пожара, когда лес становится чёрным. Большинство боится этого и прячет в глубине души. Но всегда найдутся те, кто отважится полюбить то, что внутри нас неукротимо. Один из таких — мой отец. Было время, когда американцы шли на Запад, чтобы найти свою судьбу. Сейчас они блуждают в поисках, неспокойные и неустроенные. Но я думаю, что они всё ещё ищут то же самое — место, где можно быть оптимистом в будущем, место, где можно быть собой, где жизнь кажется осмысленной, место, где можно почувствовать то, что я чувствую, когда еду верхом на Флике — потому что, когда мы мчимся, я чувствую... свободу.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Флика

История одной лошадки
История одной лошадки семейный
2015, США
5.0
Мой любимый чемпион
Мой любимый чемпион приключения, семейный
2024, Россия
2.0
Галопом к мечте
Галопом к мечте драма
2022, США
5.0
Нэнси Дрю и потайная лестница
Нэнси Дрю и потайная лестница детектив
2019, США
5.0
Флика 3
Флика 3 семейный
2012, США
6.0
Ковбойши и ангелы
Ковбойши и ангелы приключения, драма, семейный
2012, США
6.0
Чемпион
Чемпион спорт, драма
2010, США
7.0
Флика 2
Флика 2 семейный
2010, США
5.0
Победительница
Победительница семейный
2007, США
6.0
Бешеные скачки
Бешеные скачки семейный, анимация, приключения
2005, ЮАР / США
5.0
Лэсси
Лэсси приключения, семейный
2005, США / Франция / Великобритания
5.0
Мечтатель
Мечтатель драма, семейный
2005, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Мамочка с детьми заняла ваше место у окна в самолёте? Скажите одну фразу — нахалов как ветром сдует
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Проверим знание фамилий от А до Я — попробуйте угадать 5 фильмов по актерскому составу (тест)
Как же я завидую всем, кто еще не видел эти 5 шедевров от Netflix: 7.5 на IMDb – самая низкая оценка в топе
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
«Ван-Пис» вышел ровно 29 лет назад, но сейчас его зовут «мусором»: фаны уже нашли 3 тайтла на замену
Шибрагиных заменили красоткой из Следкома – НТВ готовит женскую версию «Первого отдела»: «Влюбился с первых кадров»
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше