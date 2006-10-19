Кэти Маклафлин мечтает управлять конным ранчо своего отца в Вайоминге, но у него другие планы: он отправляет ее в интернат, где она чувствует себя неудачницей. Когда Кэти возвращается домой на лето, она находит черного дикого мустанга и чувствует связь с этой лошадью. Она называет лошадь Фликой и решает приручить ее, несмотря на протесты отца. Вскоре он продает Флику на родео, оставляя Кэти опустошенной. Сможет ли Кэти доказать отцу, что она уже выросла и может сама постоять за себя?
История девушки, решившей участвовать в подпольных скачках, чтобы вернуть себе своего прирученного дикого скакуна, которого ее отец продал устроителю этих скачек.
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