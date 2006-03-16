В Киеве произошло несчастье: любимая племянница Князя Киевского Забава взята в плен Змеем Горынычем, который, как оказывается, является лучшим другом храброго богатыря Добрыни Никитича. Недолго думая и не обращая внимания на подозрительное поведение и отговорки Князя, Добрыня собирается в дорогу, чтобы узнать всю правду о загадочном похищении. А в напарники герою достается юноша Елисей, давно влюбленный в Забаву.
Фильм рассказывает о том, как Добрыня Никитич отправляется спасать княжескую племянницу Забаву из лап Змея Горыныча. Непросто будет Добрыне и его юному ученику Елисею выполнить задуманное. Не знает Добрыня, и даже не догадывается, что сам Князь поставлен в безвыходное положение и вовсе не заинтересован в возвращении племянницы. Тяжкое испытание предстоит Добрыне – познать горечь предательства. Однако не суждено будет сбыться злодейским планам – даже Баба Яга окажется бессильна перед прямым и честным Добрыней и другом его Елисеем...
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