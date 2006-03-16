Фильм рассказывает о том, как Добрыня Никитич отправляется спасать княжескую племянницу Забаву из лап Змея Горыныча. Непросто будет Добрыне и его юному ученику Елисею выполнить задуманное. Не знает Добрыня, и даже не догадывается, что сам Князь поставлен в безвыходное положение и вовсе не заинтересован в возвращении племянницы. Тяжкое испытание предстоит Добрыне – познать горечь предательства. Однако не суждено будет сбыться злодейским планам – даже Баба Яга окажется бессильна перед прямым и честным Добрыней и другом его Елисеем...