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Постер мультфильма Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Постер мультфильма Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Добрыня Никитич и Змей Горыныч

Добрыня Никитич и Змей Горыныч

Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych 18+
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О фильме

В Киеве произошло несчастье: любимая племянница Князя Киевского Забава взята в плен Змеем Горынычем, который, как оказывается, является лучшим другом храброго богатыря Добрыни Никитича. Недолго думая и не обращая внимания на подозрительное поведение и отговорки Князя, Добрыня собирается в дорогу, чтобы узнать всю правду о загадочном похищении. А в напарники герою достается юноша Елисей, давно влюбленный в Забаву.

  • В мультфильме можно найти множество отсылок к известным отечественным фильмам, в том числе риторический вопрос “В чем сила, брат?”, который звучит в диалоге Добрыни со Змеем Горынычем (“Брат 2”), реплику царя “А тебя Добрыня, я попрошу остаться” (“17 мгновений весны”) и восклицание Колывана по отношению к верблюду “А теперь – горбатый! Я сказал, горбатый!” (“Место встречи изменить нельзя”).
  • Бюджет мультфильма составил 4,5 миллиона долларов, но в прокате, как и лента об Алеше Поповиче, собрал меньше затраченной на создание суммы. Однако в итоге картина показала себя лучше, чем предыдущая часть, и поэтому было принято решение продолжить франшизу мультиком об Илье Муромце.
  • В шатре хана можно заметить портрет, изображающий Тугарина Змея – антагониста из предыдущего мультфильма “богатырской” серии “Алеша Попович и Тугарин Змей”.

Фильм рассказывает о том, как Добрыня Никитич отправляется спасать княжескую племянницу Забаву из лап Змея Горыныча. Непросто будет Добрыне и его юному ученику Елисею выполнить задуманное. Не знает Добрыня, и даже не догадывается, что сам Князь поставлен в безвыходное положение и вовсе не заинтересован в возвращении племянницы. Тяжкое испытание предстоит Добрыне – познать горечь предательства. Однако не суждено будет сбыться злодейским планам – даже Баба Яга окажется бессильна перед прямым и честным Добрыней и другом его Елисеем...

Добрыня Никитич и Змей Горыныч - трейлер
Добрыня Никитич и Змей Горыныч  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 16 марта 2006
Дата выхода
16 марта 2006 Россия КароПрокат 0+
16 марта 2006 Беларусь
16 марта 2006 Казахстан
4 апреля 2006 США
16 марта 2006 Украина
Бюджет $4 500 000
Сборы в мире $3 620 000
Производство CTB Film Company, Студия анимационного кино «Мельница»
Другие названия
Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych, Dobrinya and the Dragon, Dobrynya Nikitich and Zmey Gorynych, Dobrinya y el dragón, 多布林亞與龍, Dobrinya og dragen, Dobrynia, der kühne Recke, Brašulis Ņikitičs un Pūķis Baisulis, Dobeulinyawa yong, Dobrânea Nikitici si Zmei Gorânâci, Dobrinja i zmaj, Dobrinja in zmaj, Dobrinya a'r Ddraig, Dobrinya dhe Dragoi, Dobrinya e il drago, Dobrinya e o Dragão, Dobrinya et le dragon, Dobrinya ja lohikäärme, Dobrinya Nyikityics és Gorinics sárkány, Dobrinya va ajdaho, Dobrinya và con rồng, Dobrinya və Əjdaha, Dobrõnja Nikititš ja Lohe Gorõnõtš, Dobrõnja Nikititsh ja kolme peaga lohe, Dobrynia Nikitycz i Smok Gorynycz, Dobrynja Nikititj i Zmej Gobrynitj, Slibinas Goriničius ir Dobrinia Nikitičius, Η Ντομπρίνια και ο δράκος, Добриня ба Луу, Добриня ва аждахо, Добриня Микитич та Змій Горинич, Добриня Микитович та Змій Горинович, Добриња Никитич и змај Горинич, Добрыня Никитич и Змей Горыныч, ドブルィニャ・ニキーティチと3首龍ズミーゴルニッチ
Режиссер
Илья Максимов
В ролях
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Андрей Толубеев
Андрей Толубеев
Екатерина Гороховская
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 71 голос
7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  808 В жанре «сказка»  40 В жанре «комедия»  161 В жанре «анимация»  146 В жанре «семейный»  103 В жанре «приключения»  185 В фильмах России  27
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч

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упс 2 апреля 2015, 12:51
Можно и к столбу докопаться - это я по поводу этой.... как ее там.... межнациональной розни. Правда - кто что хотел, тот то и увидел. Мне лично… Читать дальше…
gala 2 апреля 2015, 12:51
Всем защитникам "врагоборческой идеи". А вы просто представьте, что вы - русский, только говорите на татарском, потому что живете в… Читать дальше…
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