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Постер фильма Не зарекайся
5.3
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5.3

Не зарекайся

, 2005
Il ne faut jurer... de rien!
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Не зарекайся
5.3

О фильме

Париж, 30-е годы 19 века. Валентин – типичный прожигатель жизни, игрок, любитель женщин и вина. Он совершенно не верит в жизненные ценности, а уж тем более в любовь. Его дядя Ван Бук не верит ни во что, кроме денег и бизнеса. Таким образом, их разделяет слишком много вещей до тех пор, пока Ван Бук не решает, что Валентину пора жениться на юной баронессе, в надежде на то, что этот брак улучшит его репутацию и поможет стать еще богаче. Валентин бросает вызов своему дяде и делает все для того, чтобы соблазнить баронессу и доказать, что она, как и любая другая женщина, не стоит того, чтобы быть любимой. Однако на этот раз Валентин слишком уж уверен в своих чарах…

В ролях

Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Valentin
Мелани Дотей
Мелани Дотей
Сесиль
Мари-Франс Сантон
Baronne de Mantes
Патрик Ходекер
L'abbé
Арно Шевье
Le borgne
Анри Гарсэн
Talleyrand
Жан-Люк Порра
Haussmann
Жак Эрлен
Lafayette
Лорелла Кравотта
Мишель Гарсиа
Юбер Сан-Макари
Жаки Нерсесян
Режиссер Эрик Сиваньян
Сценарист Эрик Сиваньян, Cabot Philippe, Альфред де Мюссе
Композитор Франсуа Пейрони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 28 сентября 2005
Дата выхода
23 ноября 2006 Россия КароПрокат
23 ноября 2006 Беларусь
28 сентября 2005 Бельгия
23 ноября 2006 Казахстан
15 ноября 2005 США
23 ноября 2006 Украина
28 сентября 2005 Франция
Сборы в мире $6 175 003
Производство TF1 Films Production, SND Films, TPS Star
Другие названия
Il ne faut jurer... de rien!, Filodoxos erastis, Il ne faut jurer de rien!, Never Say... Never!, Nie trzeba się zarzekać, Nunca Diga Nunca, Nunca digas nunca, Soha ne mondd, hogy soha, Tortur d'amour - Auf immer und ledig, Φιλόδοξος εραστής, Не зарекайся!

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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