Париж, 30-е годы 19 века. Валентин – типичный прожигатель жизни, игрок, любитель женщин и вина. Он совершенно не верит в жизненные ценности, а уж тем более в любовь. Его дядя Ван Бук не верит ни во что, кроме денег и бизнеса. Таким образом, их разделяет слишком много вещей до тех пор, пока Ван Бук не решает, что Валентину пора жениться на юной баронессе, в надежде на то, что этот брак улучшит его репутацию и поможет стать еще богаче. Валентин бросает вызов своему дяде и делает все для того, чтобы соблазнить баронессу и доказать, что она, как и любая другая женщина, не стоит того, чтобы быть любимой. Однако на этот раз Валентин слишком уж уверен в своих чарах…